中秋節2023 ｜屏山食品精選松露調味醬及萄葡酒 打造滋味節日大餐

中秋佳節將至，當然要跟親友相聚賞月，美酒佳餚就最不能缺乏。「屏山食品」藉中秋節特別推出中秋特選松露調味醬，也有意大利、德國餐桌葡萄酒，讓各位可以親手烹煮出中頓豐盛的中秋節大餐。

意大利優質松露調味醬以100%天然成分製成，是次更有4款新調味醬，包括GL白松露醬5% 90G、GL黑松露菌醬10% 90/180克、GL黑松露特級初榨橄欖油、GL白松露特級初榨橄欖油。

最新推出的兩款黑白松露橄欖油，黑松露味道濃烈，白松露則蘊合天然芳香，兩款含有松露片，無基因改造、不含防腐劑及人造色素。

上：GL松露芝士意粉醬 130克：結合意大利巴馬臣芝士與意大利優質夏季松露，適合用於意粉或主菜上。

GL松露辣椒醬：適合配以烤肉、牛扒或薯條食用。



至於兩款特選意大利氣泡酒，分別是意大利乾氣泡酒和意大利乾氣泡酒。前者帶有花香和果香的清新配搭，還有呈稻草黃帶金色的持久氣泡，適合各類品酒人士單獨品嚐。至於意大利特乾粉紅氣泡酒帶有精緻莓果香氣、呈浪漫柔和的粉紅色，清爽而順滑適合搭配甜品，清淡菜式或醃製肉類，相對適合女士。

至尊兩式明亮的寶石紅色意大利法定產區優質葡萄紅酒 ，均適合搭配紅肉、松露或意粉， 分別為CASTELLO DI LUCIGNANO CHIANTI CLASSICO DOCG（750ml），濃郁的紅色水果香氣輔以香草花香，相對年輕人會較為喜愛。而CASTELLO DI LUCIGNANO CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG（750ml），則有成熟水果的味道，適合成熟人士品嚐。