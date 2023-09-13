OOHA apm活動率先睇！ Anson Lo 透露下月出快歌 回應Loveal遲出貨問題

主打0糖、0卡、0脂的氣泡飲品OOHA，繼續延續《OOHA World》驚喜三重賞，由即日起至9月19日，於觀塘apm商場更設置了全新的「OOHAppy Land」，將藝術家「Craig & Karl」創作的插圖帶到現實，讓各位可以打卡一番。今日品牌大使、MIRROR成員盧瀚霆（ Anson Lo ）出席活動，分享對OOHA汽水的喜愛後，又與神徒玩遊戲大派禮物！

品牌大使Anson Lo出席OOHA宣傳活動

今日（9月13日）上午，品牌大使盧瀚霆（Anson Lo）出席觀塘apm商場的OOHA活動，獲大批神徒到場支持，有神徒為見偶像更通宵排隊！

商場地下至2樓企滿Anson Lo的粉絲，造成大片粉紅海。

神徒準備充足，自製巨型Anson Lo名字板。

神徒帶定櫈仔等活動開始

品牌大使Anson Lo出場，引來全場尖叫。

Anson Lo不時仰望樓上的神徒，相當寵粉。

3位幸運兒上台跟Anson Lo互動

教主透露10月初出快歌 回應「Loveral」月餅遲出貨問題

Anson Lo 於活動結束後接受傳媒訪問，透露10月初會推出下一首個人單曲，他表示：「今次新歌係一隻快歌，因為想同上一隻《浪漫殺死巨蟹座》嚟個180度嘅轉變，所以今次係一首嘭嘭聲係咁衝嘅快歌。今次呢隻歌係講述我呢幾年對工作嘅態度，同埋對工作嘅價值觀，我相信大家聽完之後會更加了解我點解咁想衝，唔想停落嚟嘅感覺。」

Anson Lo接受傳媒訪問，透露下月初出新歌。

教主有份主演的懸疑電影《釀魂》現正上映，問到他對於自己於電影中的表現看法時，教主就話自己只看過首映場一次，不過未能留意到每個人（演員）的眼神便完結，希望有機會可以自己再抽空觀賞多次。

另外，被問到自家品牌Allover會否於今年聖誕節推出新品，教主回應：「Loveral（自家食品品牌）嗰邊而家就籌備緊，但係係咪會聖誕節出就仲未confirm到，有好多唔同原因。另外Loveral嗰邊我而家自己每日都跟進緊所有嘅訂單、所有CS嘅嘢，因為上兩個禮拜又打風啊又落雨啊，有好多意外，所以變相有好多寄貨問題有好多Unexpected出現咗。其實今個禮拜好忙，就係要處理呢啲問題，或者我要去睇住做緊呢啲嘢嘅工作人員究竟發生咗啲咩問題。」

Anson Lo回應「Loveral」因天氣影響而引致月餅延遲出貨的問題。

OOHAppy Land 4大必影Anson Lo打卡位

繽粉世界：以全新檸檬蜂蜜味OOHA配上橙黃色主調的磚牆，和特大OOHA屋簷，就如走進一間OOHA限定店中，盡情享用飲品！

繽粉世界

叢林世界：於綠油水的叢林世界中，隱藏著白桃烏龍茶味OOHA的茶葉及白桃插圖，以及一眾動物成員。

叢林世界

深海世界：深海世界住著各種趣緻生物和色彩繽紛的搖搖板，內藏柚子海鹽味OOHA，藍黃色的主題牆打卡更添朝氣。

深海世界

外太空世界：太空船飛越雲層後，大家就可以踏進駕駛倉主題的相框，與巨型荔枝乳酸味OOHA一同暢遊外太空。

現場掃QR Code贏OOHA精品

場內暗藏多個QR Code，只要以手機捕捉它們，即可獲得「Craig & Karl」風格創意虛擬插圖，集齊指定元素後就有機會贏得過千份獎品，當中包括OOHA驚喜禮盒、全新限量版「OOHAppy Land」及「OOHA海底世界」特大珍藏卡1張（10cm x 14cm）以及各款精品。

OOHA驚喜禮盒

「OOHAppy Land」及「OOHA海底世界」特大珍藏卡、電話繩、帆布袋

活動期間，於apm松本清或一田百貨，購買任何OOHA產品滿$40，憑單據到「OOHA Land」禮品換領中心，即可免費換領OOHA咕𠱸（檸檬蜂蜜味款式）或OOHA雨傘（檸檬蜂蜜味 或 柚子海鹽味）。場內設有汽水機，只需$3即可試飲OOHA汽水乙罐。

雨傘

OOHAppy Land

日期：即日起至9月19日

時間：周一至四1100-2200、周五至日1100-2300

地址：觀塘apm商場大堂層

