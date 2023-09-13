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OOHA apm活動率先睇！ Anson Lo 透露下月出快歌 回應Loveal遲出貨問題

by editorial

主打0糖、0卡、0脂的氣泡飲品OOHA，繼續延續《OOHA World》驚喜三重賞，由即日起至9月19日，於觀塘apm商場更設置了全新的「OOHAppy Land」，將藝術家「Craig & Karl」創作的插圖帶到現實，讓各位可以打卡一番。今日品牌大使、MIRROR成員盧瀚霆（ Anson Lo ）出席活動，分享對OOHA汽水的喜愛後，又與神徒玩遊戲大派禮物！

品牌大使Anson Lo出席OOHA宣傳活動

今日（9月13日）上午，品牌大使盧瀚霆（Anson Lo）出席觀塘apm商場的OOHA活動，獲大批神徒到場支持，有神徒為見偶像更通宵排隊！

Anson Lo
商場地下至2樓企滿Anson Lo的粉絲，造成大片粉紅海。
Anson Lo
神徒準備充足，自製巨型Anson Lo名字板。
Anson Lo
神徒帶定櫈仔等活動開始
Anson Lo
品牌大使Anson Lo出場，引來全場尖叫。
Anson Lo
Anson Lo不時仰望樓上的神徒，相當寵粉。
Anson Lo
3位幸運兒上台跟Anson Lo互動

教主透露10月初出快歌 回應「Loveral」月餅遲出貨問題

Anson Lo 於活動結束後接受傳媒訪問，透露10月初會推出下一首個人單曲，他表示：「今次新歌係一隻快歌，因為想同上一隻《浪漫殺死巨蟹座》嚟個180度嘅轉變，所以今次係一首嘭嘭聲係咁衝嘅快歌。今次呢隻歌係講述我呢幾年對工作嘅態度，同埋對工作嘅價值觀，我相信大家聽完之後會更加了解我點解咁想衝，唔想停落嚟嘅感覺。」

Anson Lo
Anson Lo接受傳媒訪問，透露下月初出新歌。

教主有份主演的懸疑電影《釀魂》現正上映，問到他對於自己於電影中的表現看法時，教主就話自己只看過首映場一次，不過未能留意到每個人（演員）的眼神便完結，希望有機會可以自己再抽空觀賞多次。

另外，被問到自家品牌Allover會否於今年聖誕節推出新品，教主回應：「Loveral（自家食品品牌）嗰邊而家就籌備緊，但係係咪會聖誕節出就仲未confirm到，有好多唔同原因。另外Loveral嗰邊我而家自己每日都跟進緊所有嘅訂單、所有CS嘅嘢，因為上兩個禮拜又打風啊又落雨啊，有好多意外，所以變相有好多寄貨問題有好多Unexpected出現咗。其實今個禮拜好忙，就係要處理呢啲問題，或者我要去睇住做緊呢啲嘢嘅工作人員究竟發生咗啲咩問題。」

Anson Lo
Anson Lo回應「Loveral」因天氣影響而引致月餅延遲出貨的問題。

OOHAppy Land 4大必影Anson Lo打卡位

繽粉世界：以全新檸檬蜂蜜味OOHA配上橙黃色主調的磚牆，和特大OOHA屋簷，就如走進一間OOHA限定店中，盡情享用飲品！

Anson Lo
繽粉世界

叢林世界：於綠油水的叢林世界中，隱藏著白桃烏龍茶味OOHA的茶葉及白桃插圖，以及一眾動物成員。

Anson Lo
叢林世界

深海世界：深海世界住著各種趣緻生物和色彩繽紛的搖搖板，內藏柚子海鹽味OOHA，藍黃色的主題牆打卡更添朝氣。

Anson Lo
深海世界

外太空世界：太空船飛越雲層後，大家就可以踏進駕駛倉主題的相框，與巨型荔枝乳酸味OOHA一同暢遊外太空。

Anson Lo

現場掃QR Code贏OOHA精品

場內暗藏多個QR Code，只要以手機捕捉它們，即可獲得「Craig & Karl」風格創意虛擬插圖，集齊指定元素後就有機會贏得過千份獎品，當中包括OOHA驚喜禮盒、全新限量版「OOHAppy Land」及「OOHA海底世界」特大珍藏卡1張（10cm x 14cm）以及各款精品。

OOHA驚喜禮盒
「OOHAppy Land」及「OOHA海底世界」特大珍藏卡、電話繩、帆布袋

活動期間，於apm松本清或一田百貨，購買任何OOHA產品滿$40，憑單據到「OOHA Land」禮品換領中心，即可免費換領OOHA咕𠱸（檸檬蜂蜜味款式）或OOHA雨傘（檸檬蜂蜜味 或 柚子海鹽味）。場內設有汽水機，只需$3即可試飲OOHA汽水乙罐。

雨傘

OOHAppy Land
日期：即日起至9月19日
時間：周一至四1100-2200、周五至日1100-2300
地址：觀塘apm商場大堂層

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