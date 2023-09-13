黃Viu韓星見面會｜丁海寅相隔5年再來港會粉絲 透露為旅發局拍片唱好香港

為慶祝出道十周年，韓星丁海寅正舉行亞洲巡迴粉絲見面會，昨晚（12日）他現身香港九龍灣國際展貿中心，並聯同「黃Viu煲劇平台」舉辨《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》，吸引世界各地粉絲到場支持，場面熱鬧！席間丁海寅大展歌喉獻唱多首人氣歌曲，又大晒廣東話冧盡全場觀眾！

相隔五年再來港 丁海寅關心香港雨災

丁海寅暌違五年再臨香港，甫出場便以一曲《Crazy》揭開序幕，其後他以廣東話向全場觀眾打招呼：「大家好，最近點啊？好開心見到大家啊！」逗得粉絲尖叫四起！談到久違訪港，他形容心情興奮，又提到昨日抵港急不及待開心出行：「噚日去咗搭摩天輪，又去咗中半山扶手電梯；五年前嚟香港剩係搞粉絲見面會，當時無機會觀光，我一直覺得有啲可惜，所以今次好開心！」

他更自爆即將向世界推廣香港：「可以劇透少少，我之前為香港旅發局拍咗一啲影片，希望可以出一分力，令大家知道香港夜景好靚、好多美食！」他又坦言得知早前本港受極端天氣影響，感到非常擔心，祝願大家一切順利平安。

為晒肌禁水兩日

在「海寅的博物館」訪談環節中，丁海寅笑言過去做過太多軍人角色，令他產生職業傷害：「以後想挑戰其他角色，唔想再睇到自己嘅軍人相，唔好再播喇！」而談到他在劇集《當你沉睡時》》大晒肌肉的畫面令人回味時，他隨即怕醜仔上身謂：「為咗呢個鏡頭，我記得當時兩日無飲水，依家身材無咁好喇！不過我同大家一樣，都好鍾意《經常請吃飯的漂亮姐姐》呢套劇，拍攝時好幸福好開心，加上係Happy Ending，所以翻睇都覺得好好睇。」

Viu今年宣布舉辦Viu Scream Dates活動，旨在透過現場活動及體驗，拉近藝人與粉絲之間的距離。繼菲律賓站和香港站，丁海寅亦會殺入東南亞，出席Viu於新加坡、泰國舉辦的見面會。

獨家獻唱OST

為回應粉絲期待，丁海寅還在香港站獨家獻唱《經常請吃飯的漂亮姐姐》OST《Stand By Your Man》：「之前喺韓國站同馬尼拉站都冇唱呢首歌㗎，我知道大家好鍾意呢套劇，所以特登揀咗呢首OST！」之後他更親自準備多份貼身收藏品送給粉絲，又與多位被選中的幸運兒在台上合照兼送抱，大派福利！

香港粉絲也不讓他專美，特地準備了驚喜影片，讓丁海寅感動到眼濕濕：「首先好多謝大家無條件鍾意丁海寅呢個人，雖然唔知講咩好，但係你哋令我知道自己係一個被愛嘅人，可以被每一雙溫暖嘅眼睛注視，我覺得自己好幸福。」

丁海寅最後以一曲《I Choose to Love You》為見面會劃上句號，並承諾將以更好的作品回饋觀眾，約定下次相見！

丁海寅的綜藝作品《演員旅行中》、劇集《經常請吃飯的漂亮姐姐》已於Viu全套上架，香港可於「黃Viu煲劇平台」免費重溫。