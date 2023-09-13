台灣消費金2023｜$5,000元消費金 9月15日起再加碼 額外送商品券或折扣券

台灣消費金2023 ｜ 台灣今年4月時宣布， 為吸引更多自由行旅行入境，會向到訪當地的自由行旅客派發消費金，由5月起入境台灣3至90日的旅客均可參加抽獎，有機會贏取5,000元台幣（約$1,224港元）的消費金！50萬份消費金會分為3年發放，預計今年派發25萬份，2024年和2025年分別派15萬及10萬份。

臺灣觀光協會香港辦事處 日前宣布，5,000元消費金會再加碼！由2023年9月15日至12月31日抵達台灣、並抽中電子票證的旅客﹐5,000元消費金除了可選擇「悠遊卡」、「一卡通 」及「 住宿券」外，亦新增「icash 2.0儲值卡」這個選項；而不同的選項均有加碼禮遇，即睇詳情！

選擇「悠遊卡 」加碼送 ：

屈臣氏Coupon券（消費滿1,200元現折120元）

憑券消費再送面膜1份 （限量3萬張，先到先得，換完即止）

選擇「一卡通」加碼送 ：

萊爾富Coupon券（消費滿250元現折50元，限量3萬張，先到先得，換完即止）

選擇「icash 2.0儲值卡」加碼送：

100元 7-11 商品卡 1 張

2杯冰美式咖 （需到7-11門市兌換）

台灣消費金 詳情：

消費金抽獎日期為2023年5月1日至2025年6月30日，適用對象包括持非中華民國護照入境台灣，停留3日至90日的自由行旅客。需要事先到指定活動網頁完成指定條件，成功登錄後參加抽獎活動。得獎者可在「電子票證」或「住宿折抵優惠券」中選一，只要親臨觀光局指定機場或場所櫃台，出示相關證明文件領取便可。「電子票證」單次使用上限為1500元，每日使用上限為3000元，可於台灣鏡內提供小額支付的特約商店使用；「住宿折抵優惠券」發放1000元5張，限得獎本人使用，每張限折抵1次使用，可在指定旅宿業使用。

領取消費金的指定機場或場所櫃台