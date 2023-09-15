《多啦A夢》再度聯乘SOU・SOU 7仔獨家換購防UV摺傘＋特別版公仔

陪伴數個年代人們成長的日本大熱動畫《多啦A夢》，早前與京都著名文青品牌SOU・SOU合作，推出玻璃杯和單柄陶瓷碟，將SOU・SOU的獨特印花藝術與多啦A夢圖案融合起來。今次7-Eleven再度推出第2回精品，當中包括「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」、「多啦A夢 SOU・SOU 公仔」、「SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸」，將獨家和風圖案再次變成生活好物。

4款「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」分別印上《多啦A夢》頭像和SOU・SOU印花圖案，當中最具特色分別是2款SOU・SOU標誌性的「數字遊戲」款及充滿日系風情的「微笑」款，前者設計充滿夏日感覺，而後者則是充滿少女心的粉紫色系。

幽然款 數字遊戲款 微笑款 蘿蔔草款

「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」備有防UV紫外線UPF40+ 功能，更附帶吸水雨傘袋，雨傘袋內附超細纖維吸水毛絨可快速吸乾傘面上雨水。摺傘約220g，輕易隨身攜帶出外。

今次7-Eleven更推出1+1組合優惠，顧客以6張印花加$78隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套，即可再以優惠價加$36隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件。

附有同款圖案吸水袋

特別版「多啦A夢 | SOU・SOU公仔」

SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸（直徑約35cm）



「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」

印花派發詳情：即日起至10月24日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：9月20日早上7時至0月27日儲齊6張印花加$78，隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套。

yuu 獎賞計劃會員：9月20日早上7時起至10月27日，以8,800 yuu 積分加$65，隨機換購「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套。

1＋1組合優惠換購詳情

換購詳情：9月20日早上7時至10月27日，儲齊6張印花加$78，隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套，另可再加$36隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件。

特別版「SOU SOU x 多啦A夢公仔」

換購詳情：9月20日早上7時至10月27日止，任何消費加$199，即可換購1件，yuu會員可以8,000 yuu 積分加$150換購1件。數量有限，換完即止。