What Makes You Confident

還記得去年曾介紹以世界著名文學《紅髮安妮Anne of Green Gables》為主題的est「The Lotion透潤保濕化妝水」，今年再下一城與創作風格多元的日本插畫大師 – 北澤平祐合作，以經典童話《綠野仙蹤》為創作靈感，重新包裝產品，藉此鼓勵我們踏上自我蛻變旅程。

在成長的路上，難免經歷很多風雨，如同主角在故事中的歷程， 啟發我們的思考和勇氣，一點一滴轉化為自信，尋回心之所向。

est「The Lotion透潤保濕化妝水」當中的天然活性成分「四氫嘧啶Ectoin」，能夠在極端乾燥的天氣變化，皮膚不會產生因乾燥而引起細紋和繃緊，保持細滑滋潤，提升皮膚保水力。更結合了採用超過30年的高持續角蛋白保水配方，將水分持續鎖緊在角質層細胞中，由內而外滋潤透亮。成分在沙漠環境中，依然發揮驚人儲水力，如同鼓勵我們在逆境中也要發揮自信，相信自己。

est – The Lotion透潤保濕化妝水

在同一《綠野仙蹤 》限定版主題中，品牌同時推出LUMINOUS PROUD EYES炫目透目眼影及TINTED PROUD LIPS亮澤鎖色唇膏。在用「The Lotion透潤保濕化妝水」鼓勵自我時，亦可塑造自信美眸及雙唇。

est – LUMINOUS PROUD EYES炫目透目眼影 及 TINTED PROUD LIPS亮澤鎖色唇膏