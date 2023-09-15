Cafe Deco Group引入さつま福永牛   聽古典樂長大和牛肉質鮮美

到底聽古典樂長大的和牛，煮起來的肉質是怎樣的呢？Cafe Deco Group最近引入日本鹿兒島さつま福永牛，由於專業廚師團隊肉眼、西冷、肩胛肉等9大部位，由即日起至10月20日於3 個品牌共 5 間分店推出期間限定的「さつま福永和牛祭」，以親民價錢享用高質和牛。

さつま福永牛油脂分佈平均。

さつま福永牛是鹿兒島縣出產的黑毛和牛，其長大環境講究溫度管理，為牠們播放爵士和古典音樂，飼料亦是牛舍精心準備的「煮飼料」，並肉質脂肪為單元不飽和脂肪酸，視為對體康有益的「好脂肪」且入口即溶並不油膩。京都勝牛以親民價錢，讓顧客品嚐福永和牛，以$188享用午市套餐與和牛丼，或以福永和牛燒肉膳（$448）享受5個部位和牛。

福永和牛燒肉膳（$448）

如果想再多嘗試一點的話，顧客可到OZAKAYA餐廳以$880享受「8 道菜和牛嚐鮮套餐」 ，嘆盡炙燒半生和牛胸肉、和牛西冷刺身、火炙和牛助肉松露壽司、照燒和牛肉眼及後腰肉、湯霜和牛胸肉、吉列和牛後腿肉、 和牛肉炒飯及愛知縣無花果百里香蛋白脆，一次過品嚐到福永和牛不同部位的味道。

OZAKAYA的8道菜嘆盡不同和牛部位。

さつま福永牛西冷（$680）

若是喜歡吃和牛扒的大家，可於Cafe Deco Pizzeria選擇期間限定菜單，嘗試牛小排或是和牛西冷扒。大廚先用大火香煎鎖住和牛排的肉汁，再用炭火將外層燒成一層薄焦，最後配以海鹽及香草等簡單調味料，和牛肉外酥內軟，入口即溶，啖啖肉汁。