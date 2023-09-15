Work From Home必備！ IKEA人氣辦公產品推介 助你打造舒適時尚Home Office

後疫情年代，不少人改變了工作模式，「Work from home」已成常態，不少人每星期都有一至兩天、甚至是全天候在家工作。因此一個稱心如意的Home office環境，非常重要！有見及此，IKEA 嚴選多款適合在家工作的家飾傢具，實用之餘又極具格調，定必令工作效率大大提高！

升降工作檯 企又得坐又得

上班族每天長時間坐著工作，容易令身體患不同疾病，最好的是每隔一段時間轉換姿勢，站立或伸展，減輕腰背負擔。IKEA 集合多種不同種類和尺寸的升降檯，助你度身打造最佳的工作空間。

GLADHÖJDEN升降式工作檯 $1,990 及 NILSERIK升降凳 $699.9

MÅLBUR升降式工作檯 $1,190

RODULF升降式書檯 $2,990

妙用收納工具整理桌面

IKEA推出多款專為檯面而設的收納好物，簡單幾步便能整理好座位上的文件、文具及各式用品，當工作空間打理得井然有序時，自然事半功倍。

ELLOVEN螢幕架連抽屜 $199.9

RISATORP貯物籃連間隔 $99.9

VATTENKAR書檯層架 $129.9

打造一應俱全的便利工作間

每人一天大概要花上三分之一的時間在檯前工作，一個令人感到愉悅的工作空間可謂舉足輕重！IKEA的TROTTEN辦公室組合系列，適用於不同大小的工作環境，擁有多功能設計的商用產品，及節省空間的收納用品，符合你各種需要。

TROTTEN書檯 $799

TROTTEN抽屜組合 $399.9

TROTTEN記事板 $249.9

符合人體工學 助你保持最佳狀態

工作一整天後經常腰痠背痛？IKEA 多款傢具產品特別為需要長時間坐着、並要使用電腦的你而設， 確保你維持良好姿勢習慣，更健康及舒適地工作舒適時尚。

HATTEFJÄLL辦公椅連扶手 $2290

HAVREHOJ平板電腦架 $99.9