姜濤到商台受訪   身體不適由助手扶離

自台灣宣傳新戲《我的天堂城市》回港後，姜濤繼續密密麻麻的工作，今天他到商台接受謝茜嘉及梁文禮訪問，宣傳新歌《濤》及分享早前個人演唱會點滴，惟姜濤今天身體不適，離開商台時需由助手攙扶，並未有留下為姜糖簽名及收禮物。

姜B到商台受訪。

姜B在節目中分享自己未太沉溺回味早前的演唱會，完騷後沉靜數天，找出可以改進的地方，「給自己60至70分，不敢說自己很多地方做得好，應該要做的都做到。」姜B表示演唱會當天有姜糖拍攝「奶奶」姜媽，他才知道媽媽當時曾經哭泣，「我很少同阿媽講太肉麻說話，但可以唔駛咁低胸，未見過，有些少嚇親，不過佢開心就得。」

姜B感謝偶像羅志祥特地來港為他擔走嘉賓。

已經出道5年，謝茜嘉留意到姜B之前的表現很繃緊，他亦直認近年的歌曲越來越黑暗，令大家擔心，「想話畀大家知以前嗰個笑容仲喺度，努力話畀自己聽要多啲笑。」姜B感謝偶像羅志祥特意助拳擔任嘉賓，他亦多謝林海峰出現，「最想問佢點樣睇我，無論係個人或團體，想佢畀多啲指點我哋。」說到《濤》這首歌，姜B希望自己能像水一樣，海納百川，不被影響，更自認內心反叛，「我唔係聽話嘅人，台上不受控制，自己都想保留呢份心態。」不過，姜B明白成熟藝人不能太堅持，要找到平衡點。

姜B因身體不適未能久留，為此向姜糖致歉。

姜B強調一定會保持初心，並預告今年內會多推出一、兩首歌，未來還要準備MIRROR演唱會以及到外地拍攝團隊綜藝。不過，姜B今次到商台受訪時已直言身體不適，他離開時需要助手攙扶，僅能向姜糖點頭及揮手打招呼，未有留下來收禮物、信件及簽名，他亦為此向姜糖致歉。