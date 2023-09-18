AIRSIDE｜慶祝新店開張   Smile™將送出80杯乳酪雪糕

Smile於啟德AIRSIDE第7間門店，將於9月28日正式開幕。新店《Smile™ Froyo . Cake . Gift》結合Smile Froyo Bar和Smile Gift店，與大家分享微笑的力量，一同開創「日常生活美學」潮流，並於開業當天下午1時起，派發80杯乳酪雪糕。

Smile™於九龍城的舊店。

Smile在九龍城為發源地，今次重回這個社區開店，他們開業13年以來，最受歡迎的4款乳酪雪糕Vanilla Sky、Banna Split、Wild Summer、Mango Fever 的獨特美食造型和配料配搭，創作出《Let’s Fly》。這款乳酪雪糕包括杏仁脆片、紅桑莓汁 、草莓蛋白脆、熱情果香蕉醬、芒果布甸、自家製脆粒及飛機造型紙牌。為了慶祝新店開幕，Smile啟德AIRSIDE店將於9月28日下午1時起，免費派發80杯迷你版的《Let’s Fly》，數量有限，送完即止。

《Let’s Fly》（左，$70）、《Let’s Fly Mini》（右）

除了送出乳酪雪糕外，啟德AIRSIDE店會推出限時購物優惠，凡購買《Let’s Fly》即可以 88 折加購 Smile™ 微笑曲奇禮盒、姊妹品牌 Simply Pleasure 自家調配《茶詩》系列茗茶禮盒，優惠期至10月31日。此外，10月3至5日期間，於全線Smile™ 門市，購買「$50 現金禮券」滿 $500，即享 85 折優惠，限量100套，先到先得，售完即止。