姚焯菲Chantel迎17歲生日 「小菲象」請全港市民免費搭的士

有「國民初戀」之稱的姚焯菲（ Chantel ）將於9月22日迎來17歲生日，同樣亦是憑參加《聲夢傳奇》獲得亞軍後第3個生日。今年姚焯菲官方後援會（CFC）一如既往為Chantel籌備一系列應援活動，讓各位「小菲象」均有機會一同為Chantel慶祝生日。除了大搞生日派對，更請全港市民免費乘搭的士，與眾同樂。

Chantel昨日透露自己於新西蘭讀書的生活，表示完成模擬考試，準備回港跟大家見面。（圖片來源：IG@chantelyiu）

姚焯菲17歲生日 「小菲象」應援一籮籮

1. 請市民免費搭的士

姚焯菲官方後援會（CFC）已安排20輛市區的士（紅的），由即日起貼上慶祝Chantel 17歲生日的廣告。部分廣告的士將於9月24日下午4時至9月25日早上4時免費接載乘客。所有車內後座椅背貼上免費乘搭告示的廣告的士，均會在上述時段免除乘客車資（乘客須自行繳付隧道費及其他附加費）。參與「小菲

象請您搭的士 — 免費乘車日」的的士，更會全程播放Chantel的歌曲，讓各位「小菲象」大飽耳福。

全港有20輛紅的貼有Chantel 生日廣告，並於指定日期和時間免除車資。（圖片來源：姚焯菲官方後援會）

2. 九龍塘站Happy Birthday走廊

由即日起至9月28日，於港鐵九龍塘站C出口附近設有一連5個Chantel生日燈箱，歡迎各位「小菲象」前往打卡！

港鐵九龍塘站C出口設有一連5個生日燈箱（圖片來源：姚焯菲官方後援會）

3. 《Chante17iu Birthday Party》生日派對

於9月24日下午2時至5時，將會有約200位「小菲象」連同特別嘉賓跟Chantel玩遊戲，一同慶祝Chantel生日

Chantel會出席CFC所舉辦的CFC會員限定生日派對，出席者更有機會獲得「Chante17iu」生日限定應援手燈乙支，以及各種精美禮品。（圖片來源：姚焯菲官方後援會）

4. 小菲象「心意牆」巴士站燈箱

由9月22日至28日起，尖沙咀彌敦道清真寺外巴士站將設有應援燈箱，但今次的燈箱有別於以往，大會收集到「小菲象」給Chantel的生日祝福（包括文字及圖片），再將它們融入於燈箱中，讓公眾也可以看到「小菲象」送給Chantel的祝福語。