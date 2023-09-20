姚焯菲Chantel迎17歲生日 「小菲象」請全港市民免費搭的士
有「國民初戀」之稱的姚焯菲（ Chantel ）將於9月22日迎來17歲生日，同樣亦是憑參加《聲夢傳奇》獲得亞軍後第3個生日。今年姚焯菲官方後援會（CFC）一如既往為Chantel籌備一系列應援活動，讓各位「小菲象」均有機會一同為Chantel慶祝生日。除了大搞生日派對，更請全港市民免費乘搭的士，與眾同樂。
姚焯菲17歲生日 「小菲象」應援一籮籮
1. 請市民免費搭的士
姚焯菲官方後援會（CFC）已安排20輛市區的士（紅的），由即日起貼上慶祝Chantel 17歲生日的廣告。部分廣告的士將於9月24日下午4時至9月25日早上4時免費接載乘客。所有車內後座椅背貼上免費乘搭告示的廣告的士，均會在上述時段免除乘客車資（乘客須自行繳付隧道費及其他附加費）。參與「小菲
象請您搭的士 — 免費乘車日」的的士，更會全程播放Chantel的歌曲，讓各位「小菲象」大飽耳福。
2. 九龍塘站Happy Birthday走廊
由即日起至9月28日，於港鐵九龍塘站C出口附近設有一連5個Chantel生日燈箱，歡迎各位「小菲象」前往打卡！
3. 《Chante17iu Birthday Party》生日派對
於9月24日下午2時至5時，將會有約200位「小菲象」連同特別嘉賓跟Chantel玩遊戲，一同慶祝Chantel生日
4. 小菲象「心意牆」巴士站燈箱
由9月22日至28日起，尖沙咀彌敦道清真寺外巴士站將設有應援燈箱，但今次的燈箱有別於以往，大會收集到「小菲象」給Chantel的生日祝福（包括文字及圖片），再將它們融入於燈箱中，讓公眾也可以看到「小菲象」送給Chantel的祝福語。