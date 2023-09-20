灣仔諾富特世紀酒店自助餐優惠 任食竹炭主題日本菜＋即開生蠔及蟹腳 每位$353

「灣仔諾富特世紀酒店」近日推出全新以竹炭入饌的「東瀛の味自助晚餐」，當中有主打「竹炭炸蝦天婦羅」、「竹炭雪芳蛋糕」、「即製竹炭煙燻飯團」等，另有必食的由專人即開鮮嫩生蠔、蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺及多款壽司刺身！

【半價】東瀛の味自助晚餐 (18:30 – 21:30)

價錢：周一至四成人$389/位、小童（4-12歲）$239/位；原價成人$421/位、小童$447位

周五至日及公眾假期成人$413/位、小童（4-12歲）$239/位；原價成人$447/位、小童$259位）

用餐日期：10月1至12月8日

竹炭炸蝦天婦羅

即製竹炭煙燻飯團

另外，酒店也推出主打新加坡菜式及「蟹」菜式的「星洲滋味蟹之自助盛宴」，當中包括撈起、肉骨茶、獅城沙嗲、海南雞飯、蝦醬蟹肉茄子沙律、參巴三文魚、海鮮喇沙摻摻、辣椒炒蟹、蟹肉炒粿粉、胡椒炒蟹、烤參巴魔鬼魚、烏打魚肉醬等等。更有榴槤班戟、榴槤泡芙、班蘭蛋糕、榴連千層蛋糕、娘惹糕等甜品滿足一眾甜品控。海鮮方面就有即開生蠔、蟹腳、青口及凍蝦。

【半價】星洲滋味蟹之自助盛宴 (18:30 – 21:30)

價錢：周一至四成人$359/位、小童（4-12歲）$233/位；原價成人$658/位、小童$427位

周五至日及公眾假期成人$395/位、小童（4-12歲）$233/位；原價成人$724/位、小童$427位

用餐日期：9月22至30日

海南雞飯

另一必食的生蠔海鮮自助午餐有任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款 Mövenpick 口味雪糕及 10 數款甜品、即磨咖啡等。

【低至 65 折】生蠔海鮮自助午餐 (12:00 – 14:30)

價錢：周一至五成人$269/位起、小童(4-12 歲)$194/位起、長者(65 歲以上)$224/位起；原價成人 $358/位，小童$284/位，長者$328/位

周六、日及公眾假期成人$378/位起、小童(4-12 歲)$245/位起、長者(65 歲以上)$283/位起；原價成人 $438/位，小童$284/位，長者$328/位)

【親子同行優惠】生蠔海鮮自助午餐 (星期六、日及公眾假期 12:00 – 14:30)

價錢：2成人+1小童(4-12 歲 $782/組 起，平均$260.6/位；原價$1,159/組

即開生蠔

優惠詳情:

優惠期 (預訂期) : 9月21日12:00至9月27日23:59

用餐日期：9月22日至12月8日

地址：香港灣仔謝斐道 238 號

備註：已包括原價加一服務費

預訂：請按此