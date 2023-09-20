MOSTown 新港城中心秋日多重賞 消費滿指定金額日賺$400回贈

踏入秋天，馬鞍山MOSTown 新港城中心 推出「The MOST Chill秋日多重賞」，為大家於秋意漸濃的秋天裡頭帶來獨家消費獎賞及消費體驗。於推廣期內，H・COINS會員於商場以電子貨幣即日累積消費滿指定金額更可換領電子禮券，每人每日可獲贈高達$400回贈！

The MOST Chill 秋日消費多重 賞

凡於即日起至10月15日（或換完即止），H・COINS會員於MOSTown新港城中心以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，並到商場L3會員專區，即可換領以下指定獎賞 :

獎賞一：以電子貨幣即日累積消費滿$1,200或以上 (憑最多3組消費單據及每組消費單據需達$100或以上)，即可換領總值$100 MOSTown新港城中心電子禮券組合（包括$50購物電子禮券1張及HK$50餐飲電子禮券1張）。

獎賞二：以電子貨幣即日累積消費滿$3,000或以上 (憑最多5組消費單據每組消費單據需達$100或以上)，即可換領總值$300 MOSTown新港城中心電子禮券組合（包括$50購物電子禮券4張及$50餐飲電子禮券2張）。

此外，登記成為H·COINS新會員並成功登記賺取任何Coins，即送額外3,000 Coins獎賞，即相當於電子消費$3,000。

電子禮券可用於近120間商戶

場內有近120間精選商場均認受有關電子禮券及提供全年會員消費折扣，當中包括連續5年獲得米芝蓮推介的「Baan Phadthai帕泰家」、日本關東地道天婦羅「ORE-NO-TEN 俺の天」及新界區首間人氣即叫即製梳乎厘專門店「好梳芙甜品屋」。而過江龍燒肉品牌「日本黑毛和牛燒肉牛太 GYUTA」及經典歐陸風Bistro西餐品牌「FAT ANGELO’S」更推出全新特色菜式及期間限定店舖優惠。

Baan Phadthai帕泰家

FAT ANGELO’S

ORE-NO-TEN 俺の天

The MOST Chill秋日消費多重賞

日期：即日起至10月15日（或換完即止）

時間：1200-2200

地址：L3會員專區

參加方法：

免費登記成為H·COINS會員； 於MOSTown 新港城中心，以任何電子支付方式即日累積消費滿指定金額； 親臨L3會員專區登記消費單據； 換領指定MOSTown 新港城中心電子禮券組合。

詳情：https://www.mostown.com.hk/tc/happenings/promotions/2043