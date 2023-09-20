MCP新都城中心雙重獎賞 消費獎逾$3,000電子禮券

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期)為迎接秋天，由即日起至10月15日期間推出「消費連環賞」活動，H・COINS會員只需於上述商場內以電子貨幣消費滿指定金額，經 H‧COINS手機APP自助上載消費單據或親臨商場會員專區，成功登記賺取COINS後，即可參加「消費連環賞」，有機會獲贈總值逾$3,000商場電子禮券！

消費再賺逾$3,000電子禮券

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 於9月中推出「消費連環賞」，當中包括「美食印花賞」及「消費3重賞」雙重禮遇，回贈總值高達$3,160，消費越多回贈越高。

美食印花賞

美食印花賞詳情

推廣期內，H‧COINS會員於商場「餐飲美食」類別商戶以電子貨幣單一消費滿$300，經H‧COINS手機應用程式自助上載消費單據，或到MCP CENTRAL L1 會員專區進行登記，成功登記賺取COINS後，並於手機應用程式內MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 頁打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚。集齊3枚電子印花後，即有機會獲贈$30 MCP 新都城中心購物電子禮券1張及$30 MCP 新都城中心「百貨公司、超市及便利店」類別商戶購物電子禮券1張，總值$60電子禮券組合。 (名額共800個，先到先得，換完即止。)

推廣日期：即日起至10月15日或換完即止

換領電子印花消費日期：即日起至10月15日

消費3重賞詳情

推廣期內，H‧COINS會員於商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，並於消費當日到MCP CENTRAL L1 會員專區進行登記，成功登記賺取COINS後，即可換領指定MCP新都城中心電子禮券組合。(消費3重獎賞名額合共400個，先到先得，換完即止。)

消費3重賞

獎賞 MCP 新都城中心電子禮券組合 獎賞1：即日消費滿$5,500

(接受最多3組有效商戶機印發票) 送高達HK$400電子禮券組合，包括︰

$50 MCP 新都城中心購物電子禮券5張、

$50 MCP 新都城中心餐飲電子禮券2張 及

$50 MCP 新都城中心「百貨公司、超市及便利店」類別商戶購物電子禮券1張 獎賞2：即日消費滿$10,000

(接受最多3組有效商戶機印發票) 送高達HK$900電子禮券組合，包括︰

$100 MCP 新都城中心購物電子禮券6張、

$100 MCP 新都城中心餐飲電子禮券2張 及

$100 MCP 新都城中心「百貨公司、超市及便利店」類別商戶購物電子禮券1張 獎賞3：即日消費滿$15,000

(接受最多3組有效商戶機印發票) 送高達$1,800電子禮券組合，包括︰

$100 MCP新都城中心 (所有參與商戶) 電子禮券18張

推廣期：即日起至10月15日或換完即止

時間：中午12時至晚上10時

地址：MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1 會員專區

詳情：https://www.metrocityplaza.com/tc/