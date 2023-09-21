Relax, Renew, Refresh

每次完成拍攝時，最讓我享受的是卸妝的一刻。卸掉彩妝同時猶如將整天疲勞都卸除掉，皮膚可以重新呼吸，回歸最潔淨的感覺。最近我接觸到KANEBO的MELLOW OFF VEIL 舒顏盈潤卸妝凝霜，被其輕柔質地及舒適度驚豔到。塗抹在面上時，輕輕一抹即在皮膚融開。香味以山茶花香( Teatopia )為基調，加入鈴蘭和玫瑰，使用上非常享受，像是幫皮膚做SPA。

再查看產品資訊時，原來KANEBO的MELLOW OFF VEIL 舒顏盈潤卸妝凝霜，強調凝霜質感如披上一層柔滑如絲的薄紗，極致溫柔地呵護皮膚。採用最新獨有的「Veiling Off 」技術，輕柔一抹，凝霜中的油分會被釋放出來，迅速吸附妝容污垢，即可輕易卸除妝容。

而配方是蘊含59%高度保濕成分與低油分，加入HydroST (添加主要保濕成分「磷脂複合物」，形成高親膚性水潤膜)、維他命E、乳酸精華、 藥蜀葵根精華、茯苓精華、甘油等成分。潔淨同時保持滋潤，清爽而不黏膩。

KANEBO – MELLOW OFF VEIL 舒顏盈潤卸妝凝霜

卸妝是我重視的護膚步驟之一，徹底清潔皮膚是維持好膚質的重要一環。潔面不夠乾淨，有殘餘彩妝留在面上，不單會影響後續護膚品吸收，更有可能造成皮膚暗啞或引致暗粒粉刺滋生。在質地、氣味及使用感都是優秀的卸妝產品，推薦一下。