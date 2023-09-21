DETERMINANT 金鐘廊新店 聯乘「點滴是生命」推廣水資源保育

男裝恤衫及服飾品牌「DETERMINANT」向來主打功能性、卓越品質和時尚風格，早前品牌於金鐘LAB Concept全新專門店舉行「Lead The Wave Forward」活動，並打造6大臨境式「教育零售」專區體驗，除了展示品牌創新現代的品牌形象，更與慈善夥伴「點滴是生命」合作，推廣水資源保育。

為配合DETERMINANT在管理及保護水資源方面的可持續發展工作，品牌獨創出突破性創新無水染色技術，改變紡織行業依賴水資源的局面。以傳統染色技術染製一件全棉裇衫需要使用40公升清水，而無水染色技術就能大幅節省用水，這項專利創新技術也配合DETERMINANT的可持續發展策略「360BETTER」，協助品牌制定突破傳統的新標準，改寫「綠色時裝」產業的定義。

期間限定體驗區以「Lead The Wave Forward」項目的主題牆為主軸，牆上展示奪目的歡迎語句「DETERMINANT與點滴是生命誠邀你反思製作服飾的水足跡」，鼓勵各位成為 「Aquapreneur」，一同響應節約用水，並利用特製的擴增實境濾鏡在社交平台推廣保護水資源的重要訊息。

「Aquapreneur」只要在攝影專區掃瞄二維碼，便可啟動擴增實境濾鏡拍攝獨一無二的照片， 然後在Instagram分享個人環保訊息。每次啟動擴增實境濾鏡，「DETERMINANT」會向點滴是生命捐出1港元$1，更會就每個在Instagram Stories分享的相關帖文捐出$10。

第3個專區透過故事牆重點介紹「40公升水的力量」，探討「Restore」、「Regrow」、「Rehydrate」及「Recharge」4大主題，讓眾人了解每一滴水所蘊藏的力量。

旁邊的產品牆則展示「DETERMINANT」首個「無水染」系列，系列承諾生產過程減少用水，並融入環保概念，同時保持品牌一貫的卓越功能、設計及親民價格。

客人亦可在專區瀏覽全新的「無水染」系列，這項高科技零售體驗讓客人只需掃瞄RFID碼， 便能查看產品資料，更可掃瞄鏡子上的二維碼輕鬆購買產品和結帳。

DETERMINANT 金鐘廊專門店

地址：金鐘金鐘道93號金鐘廊LAB Concept B02號舖

電話：9829 7917