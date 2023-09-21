Diptyque香氛之旅 以氣味帶你環遊世界

香氛蠟燭品牌「Diptyque」最近推出首個可補充式香氛蠟燭系列「Diptyque 香氛之旅」，以5款氣味為品牌展開新一章。全新亮相的作品於設計上予人耳目一新的感覺，外盒採用精湛的壓製玻璃工藝，與品牌標誌形狀完美結合，重現經典蠟燭外觀，突顯玻璃厚重質感。

蠟燭完全燃盡後，可以換上補充裝。

Nymphées Merveilles（仙女奇觀）香氛蠟燭

首先帶大家飛到意大利米蘭的Borromeo Visconti（拉伊纳泰）別墅。石塊與綠植拱門背後是一片令人沉醉的美妙景致。 多不勝數的仙女形象映入眼簾，眼花繚多的岩洞裝飾壁畫、溶洞拼貼藝術及礦石鑲嵌圖案無不彰顯魅力無限的巴羅克風情。「奇迹花園」的小徑上滿是鮮花朵朵的橙樹，令噴泉四周空氣中瀰漫酸澀清新的成熟柑橘香氣。點亮 Nymphées Merveilles（仙女奇觀）香氛蠟燭，灰藍光影將帶領大家深入這片毗鄰文藝復興宮殿的愉悅花園。

Nymphées Merveilles（仙女奇觀）$2,100

La Forêt Rêve（夢幻森林）

接著來到墨西哥叢林隱世腹地中Las Pozas（拉斯波薩斯）花園，於綠意盎然的自然氣氛中，隨處可見超現實主義混凝土雕塑，充滿巴羅克式的愉悅質感。La Forêt Rêve（夢幻森林）融合眾多醉人香調，重現異域風情與夢幻魅力。精美的石榴紅燭杯內，薈萃花園各式鮮花品種，包括晚香玉、依蘭依蘭、茉莉、香草及白松香。 點亮La Forêt Rêve（夢幻森林）香氛蠟燭，宛如置身神奇伊甸園品嘗絕妙美味。

La Forêt Rêve（夢幻森林）$2,100

Temple des Mousses（神社凝香）

Temple des Mousses（神社凝香）的香氛中融合了青苔、樹皮、地衣的木香與抹茶氣味，仿如踏入一片日式禪修花園，幻想與自然景觀融為一體。

Temple des Mousses（神社凝香）$2,100

La Vallée du Temps(時間幽谷)

中國江西景德鎮是中國瓷器之都，白茶遍布周圍。依照茶藝習俗，人們必須以純凈無瑕的茶杯享用白茶。感受「功夫茶」 (即細緻和講究的沖泡方法)技藝，便是體驗這種珍稀茶葉的所有細節特色， 包括其與眾不同的香氣和銀色葉子，這一體化玻璃燭杯也因此選用銀色。至於La Vallée du Temps(時間幽谷)香氛蠟 燭，就如探秘蔥郁茶園間的一處千年瓷器工作坊。

La Vallée du Temps(時間幽谷) $2,100

Terres Blondes（精金地帶）

美國科羅拉多州沙漠高原的石窟地帶是數百年前古印第安人的遺跡。這些初代居民開山鑿石，以夏乾冬硬的粗獷赭石建起房屋、辟出耕地。金燦燦的谷田裡種滿玉米、豆類與其他種子，在陽光滋養下茁壯成長。點亮Terres Blondes（精金地帶） 香氛蠟燭，就如展開前往美國大西部的精彩旅程，徜徉於原始而肥沃的土地上， 感受迎面而來的熱烈氣氛。