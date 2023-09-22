哈利波特展覽12月登陸澳門倫敦人！詳細打卡位＋門票價格＋購買方法

充滿魔法與奇幻情節的小說和電影《哈利・波特》，多年來都深受大眾歡迎，而跟《哈利・波特》有關的周邊商品更吸引不少粉絲入手。如果閣下是「哈利迷」，相信都去過或渴望到訪英國倫敦的「哈利・波特影城」。但假如未能於短期內出走，就不防到澳門「哈利・波特™：展覽」(Harry Potter™: The Exhibition)先感受氣氛，一嘗當巫師滋味！

今日官方確實，「哈利・波特™：展覽」於今年12月15日登陸澳門倫敦人。展覽將重現《哈利・波特》及《怪獸》系列書籍和電影中的重大時刻。訪客可選擇專屬護法、施展魔咒等，進入展館時亦會獲派發一條腕帶，全程互動會被無線射頻辨識（RFID）腕帶記錄下來，以打造個人化的旅程。

訪客除可練習魁地奇技能和釀製魔藥外，更可種植曼德拉草，為自己的霍格華茲家族贏得積分等，同時亦可了解電影製作的幕後細節。展覽將帶領訪客回顧《哈利·波特》和《怪獸》系列電影中的重大時刻、故事人物、場景佈置及怪獸，感受整個魔法世界的神奇魅力，當中包括東尼獎獲獎百老匯舞台劇《哈利·波特：被詛咒的孩子》的服裝、道具及場景。展覽更採用沉浸式設計和技術，在創新及令人驚歎的魔幻環境中，引領訪客踏上專屬的個性化旅程。

場內設有紀念品專門店售賣官方授權的系列商品，以及在其他魔法世界體驗中沒有的獨家系列商品、獨特拍照體驗及最受粉絲喜愛的奶油啤酒。

展區必睇重點

從紙本到熒幕展區 (From Page to Screen Gallery) 展示了被封印在古靈閣金庫中的《哈利·波特與魔法石》首版，並設有鼓舞人心的影片和名言佳句，讓訪客在參觀展覽時，再次聯想起精彩的故事情節。

霍格華茲城堡展區 (Hogwarts Castle Gallery) 以多媒體體驗為賣點，當中包括渾拚柳、催狂魔以及劫盜地圖等標誌性元素。當訪客見到其名字顯示時，便會迫不及待地繼續探索魔法世界。

霍格華茲大禮堂展區 (The Great Hall Gallery) 讓訪客可在標誌性的建築中，慶祝魔法世界的盛大時刻。

霍格華茲學院 (Hogwarts Houses) ：訪客可在預先登記時所選擇的霍格華茲學院體驗更多個人化時刻。雖然訪客可能只傾向其中一所學院，但在擁有標誌性分類帽的大廳，可以體驗所有學院。四周精美的彩色玻璃窗上更有全新設計的各院院徽，是拍照打卡的絕佳地點。

霍格華茲教室 (Hogwarts Classrooms) 佈滿了標誌性的道具、魔法生物及服飾。訪客可透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密。訪客可在魔藥教室内製造魔藥，在占卜學教室中預測未來，或在草藥學溫室中種植曼德拉草，在黑魔法防禦術教室中使用魔杖打敗幻形怪。

海格的小屋及禁忌森林 (Hagrid’s Hut and The Forbidden Forest) 提供互動式護法咒體驗。訪客可發現隱藏於森林内的各種著名魔法生物，如半人馬和八眼巨蛛，並可於海格的小屋內盡情探索。

哈利·波特紀念品店：展覽將在紀念品專門店發售獨家系列商品。訪客可在各種主題系列中挑選心儀的商品，例如服飾、珠寶及食品，包括最受歡迎的朱古力蛙和瓶裝奶油啤酒，以及在其他魔法世界體驗中沒有的獨家系列商品。

「哈利・波特™：展覽」澳門

日期：2023年12月15日起

時間：1100-1900（最後入場時間1815）

平日票價：成人$218、3-12歲兒童$168

假日票價：成人$268、3-12歲兒童$208

備註：預計參觀時間約60至90分鐘，每次參觀場次相隔30分鐘，如在預約時間30分鐘後抵達，官方會安排下一個場次進場。

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