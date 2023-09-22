中秋好去處2023 ｜Snoopy營地登陸朗豪坊   2米高滿月下野營體驗

中秋好去處2023 ｜ 中秋節當然要帶住燈籠到外面走走，Snoopy與朋友們最近去到朗豪坊露營，在2米高滿月下煮食之餘，3米大的發光Snoopy還「瞓身」享受，現場還有期間限定店發售多款Snoopy露營系列精品。

Snoopy與Woodstock

Snoopy與朋友們齊齊換上露營裝束，由即日起至10月23日在朗豪坊展開戶外探險旅程，現場不乏打卡位。3米巨型發光吹氣Snoopy與Woodstock 「瞓身」帶領各位在中秋圓月下走訪森林營地，Lucy與Linus兩姊弟則在月亮下好好佈置Glamping營地，讓大家有一個精緻打卡位。

Lucy與弟弟Linus精心佈置的Glamping，現場還有不少露營煮食用具。

喜歡釣魚的Charlie Brown及Franklin組成夜釣團，大家只要於活動期間單一消費滿HK$300，並成為LP CLUB會員，即可參加釣魚小遊戲。每條魚代表不同分數，1分鐘限時內最多可釣4條魚，達到指定分數即可獲得豐富獎品，包括Snoopy露營摺椅、Snoopy 奶凍、朗豪坊商舖美妝禮品、商舖優惠券或LP CLUB積分等。

單一消費滿$300並成為LP會員，可以參加一次釣魚遊戲贏獎品。

營地旁邊朗豪坊與山下菓子聯乘的期間限定店，獨家發售多款Snoopy露營系列精品，包括Snoopy 露營摺椅、Snoopy 摺盒、 Snoopy 小袋等，款款都充滿型格山系感覺。限定的甜品包括慕絲蛋糕、奶凍、棒棒馬卡龍等，款款都有Snoopy與一眾好友的山系造型頭像。

期間限定精品及甜品店。

開放資料：

日期：即日起至10月23日

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

時間：上午11時30分至晚上10時30分