「泰金鍋」推夜貓優惠 晚上9時後火鍋放題可享65折｜精選火鍋配料/地道泰式美食/流水蝦

全城推動「夜經濟」！旺角人氣泰式火鍋放題「泰金鍋」，由即日起至10月31日將推出9pm後火鍋優惠，經網上預訂，即可以$188享用原價$288的指定無限時火鍋套餐，一次過品嚐逾80款配料及美食，更可免費體驗近年大熱的流水蝦放題。餐廳營業至凌晨12點，絕對是夜貓開餐首選！

坊間罕見泰式火鍋放題

「泰金鍋」主打坊間罕見的泰式湯底，並供應多款肉類、海鮮、炸物、泰式串燒及特色熱盤等。火鍋套餐分為三個級別，分別可以品嚐到60至90款配料及美食，當中包括一系列以泰國新鮮食材製作的泰式料理，包括青木瓜沙律、沙嗲串燒、海南雞、黃咖喱蝦以及多款泰國直送的特色炸物小食，款式隨時令轉換，令你置身香港都能品嚐最地道的泰式滋味。

泰式串燒 泰式榴槤炸彈

湯底方面則有8款選擇，每款都各具特色，包括泰金冬蔭功鍋、檸檬香茅鍋、馬來娘惹叻沙鍋、青檸椰奶雞湯鍋、日式蕃茄濃湯鍋、藥膳豬骨白湯鍋、養生菇菌清湯鍋及泰麻辣鍋。

招牌泰金冬蔭功鍋 檸檬香茅鍋

流水蝦放題每日下午5時至12時供應，「泰金鍋」與本地養蝦場合作，選用本地養殖的有機白蝦，每日直送到店，隻隻游水生猛。店內擺放3米長的大水缸，並提供夾子及水桶給食客自助夾海蝦，時段期間任夾任食，保證新鮮美味。

夜貓專享 65折無限時火鍋套餐

夜貓專享無限時火鍋套餐原價$288，包括無限量任食澳洲極選肩胛牛小排、特級牛胸爽、極上牛舌、美國肩胛肉眼、澳洲羊飼羊肩、多款榴槤小食、流水蝦放題及享用自助吧內逾80款泰式熟食、火鍋配料、甜品及啤酒汽水。網上獨家預訂成人可享65折優惠價$188，小童可享5折優惠價$84，優惠需9點後入座方可使用，並至少一日前預訂，供應期由即日起至10月31日。

澳洲極選肩胛牛小排 丹麥豚梅肉

泰金鍋