林作開記招回應被捕   盼事件盡快解決「將幕後人士繩之於法」

林作早前因JPEX事件被警方拘捕，經過48小時後被釋放，他今早宣布召開緊急記者會作交代。由於案件進入刑事調查中，故此林作未能就案件內容作出回應，但他承諾自己獲得清白後，會於能力範圍內、法律許可下，協助受影響人士。林作形容今年為過得不容易的一年，但他會如偶像邱吉爾一樣，樂觀面對，惟他提到林母很擔心目前情況。

林作於記者會交代最新情況。（直播截圖）

林作表示自己已聘請資深大律師為他處理訴訟，他不會再就案件回應，他位於中環的辦公室於前日（20日）已中止租約及業務。林作表示在JPEX事件上，明白有很多人都很苦惱，他亦一樣，但他想跟大家說要積極樂觀面對：「引用我偶像邱吉爾的說話，『我是一個樂觀主義者，做其他類型的人似乎更沒用』，希望大家都可以一樣樂觀。」

林作強調由於事件仍在刑事調查中，他不能做很多事情，其實內心很想幫助受影響人士，「到我有一日被還清白之身，我承諾一定會盡力在我的能力範圍內、法律容許下，協助受影響的人士。」林作表示自己會盡力協助相關執法機構，直到事件水落石出，希望事情可解決，「盡快將幕後人士繩之於法。」

林作事前準備了大疊講稿。（直播截圖）

被問到風水師果朗於3年前已經批中林作今年事業有異動，提醒過他「不要去得太盡」，林作亦就此有所回應。「今年上半年，我醉心於保險事業，6月時離職之前公司，當時亦有舉行記者會。3個月後低處未算低，發生這次事件。人生就是高低起伏，還要接連兩次，中間我還進行大型眼部手術更剝了4隻智慧齒，現在當然是最難過。」林作提到中環辦公室於9月9日才開幕，2星期內便發生很多事，「大家嘗試代入可想像到我的人生最近是怎樣不容易，但是發生甚麼事都可以積極面對，希望大家都可以像我一樣。」

女友裕美亦在記者會現場打點一切。（直播截圖）

林作經歷了起伏的48小時，他表示這是他33歲人生中，收到最多祝福及支持訊息的時候，均來自不同朋友、同事、網民，令他很感動。網民不斷討論事件，林作明白有haters：「我知有很多haters落井下石，亦有心水清的網民說我可能是失敗者，但是面對很多失敗但成功地走下去。」

被問到於「臭格」的經歷以及會否擔心坐監，林作稱他在警署時曾聽到其他人分享監獄內經歷，「比我想像中有趣，但我未坐過，所以不知道。」林作表示媽媽很擔心，畢竟情況很嚴峻，他亦希望不讓她太擔憂，同時他強調發生事情後，要勇於面對及解決，「我絕對有負擔。」