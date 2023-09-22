酒店自助餐2023 ｜ 柏寧酒店聯乘位元堂 矜貴食材打造養生美饌

酒店自助餐2023 ｜ 自助餐都可以補身！銅鑼灣柏寧酒店旗下餐廳「PLAYT」最近跟「位元堂」首次合作，於食材上投入創意，讓客人於享用美食同時亦獲得美顏和養身、養生功效。

今次「PLAYT」聯乘「位元堂」的期間限定合作菜單中，就精心挑選了3款備有食療價值的食材入饌，當中包括矜貴「野生蟲草皇」、「正珍珠末」和「寧夏杞子」。酒店主廚運用中西烹調方法，將以上3種中國傳統食材結合一起，打造富有營養價值的自助餐！每逢9月29和30日，以及10月1至2日享用主題自助餐的話，每位更可獲得一份「位元堂」野生蟲草皇強肺通12粒裝 – 「1＋5」強肺配方及寧夏杞子40克（價值$208），全面滋補食客的五臟，紓緩鼻敏症狀。數量有限，送完即止。

野生蟲草皇系列

野生蟲草皇 嚴選名貴西藏野生冬蟲夏草，再加上5種功效蟲草，主廚還會將蟲草皇粉設計成4款菜單，食品具滋陰及抗衰老功效。

（左上）蟲草淮山杞子螺頭燉雞湯、（右上）野菌蟲草蒸餃、（左下）蟲草牛肝菌意大利燴飯、（右下）花寸菇扒鮑魚配蟲草

正珍珠末系列

正珍珠末具備安神定驚、清肝明目及潤膚養顏功用，今次主廚就與糕餅主廚一同設計了兩款菜色，當中包括結合珍珠末、蝦和蟹肉的「珍珠末海皇蒸蛋白」，以及細滑口感的「珍珠末椰子慕絲」。

珍珠末海皇蒸蛋白、珍珠末椰子慕絲

寧夏杞子系列

杞子以補益肝腎、益精明目為名，主廚藉此炮製一鹹一甜的菜色，滿足不同需要的人。

（後）紅棗圓肉杞子燉桃膠糖水、（前）杞子山藥炒玻璃蝦球

PLAYT 與位元堂主題自助晚餐

日期：9月22日至10月8日

時間：18:30 – 21:30

價錢：周一至四成人$758、兒童$488；周五至日及公眾假期成人$798、兒童$528；9月29至30日、10月1至2日成人$828、兒童$558

查詢：https://www.parklane.com.hk/playt.html