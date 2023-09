SoulJase@C Allstar《花見之酩》音樂分享會 暨人生首個展覽 對酒當歌冧爆樂迷

樂隊C AllStar成員SoulJase(何建曦)昨晚(9月24日)於中環李德記,舉辦以新歌《花見之酩》為主題的《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》音樂、分享暨展覽會,吸引大批歌迷到場支持,現場迫爆!

C AllStar休團後4位成員各自發展,其中SoulJase在音樂路上從未停下腳步,不過他坦言在休團期間曾考慮過不再做音樂,但每當有人感覺到他有停下的跡象,包括三位C AllStar好兄弟,均會開口鼓勵他繼續做音樂,使SoulJase鼓起勇氣重新提起腳步。

不過云云展覧中,SoulJase最喜歡他與《花見之酩》MV中7位調酒師的畫作,極具意義。

向來多唱淒慘情歌的SoulJace,在音樂會上一改作風,甫出場獻唱甜蜜情歌冧爆歌迷!

首個展覽花盡心思

《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》由SoulJase與法國著名干邑Bisquit & Dubouché合辦,他透露今次構思全因他是愛酒之人,為使音樂與調酒結合,從3月至今,SoulJase幾乎每月都會與酒吧合作搞一場騷!除了音樂及調酒,活動現場亦有SoulJase新歌相關的展覽,以及他親自操刀的照片。 SoulJase自言為了人生首個展覽花盡心思,連醉態相都記錄亦分享予大家,亦不少得寫新詩記錄難忘一刻。

談到難忘醉酒經驗,SoulJase笑言最難忘是今次MV拍攝過程中飲到「暈暈地」;至於揀女友條件,也與酒脫不了關係,他笑指最緊要「飲得」,但要𢤦得節制。SoulJase指自己常常不勝酒力死頂,更表示「飲多兩杯要食解酒丸」,故女友最重要飲得及節制。

認老派想出實體碟