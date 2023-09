十一國慶 ｜全港戲院半價戲飛 長者/小童/學生均有優惠 附上映電影及預售詳情

數目 開畫日期 影片 影片(英文名稱)

1 1/12/2023 THE FIRST SLAM DUNK THE FIRST SLAM DUNK

2 4/17/2023 悲情城市 A City Of Sadness

3 5/25/2023 不止不休 The Best Is Yet To Come

4 6/22/2023 怪物 Monster

5 6/22/2023 調教你處男 No Hard Feelings

6 6/29/2023 奪寶奇兵 命運輪盤 Indiana Jones And The Dial of Destiny

7 7/6/2023 元素大都會 Elemental

8 7/13/2023 職業特工隊: 死亡清算 上集 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

9 7/14/2023 無人駕駛 Spacked Out

10 7/20/2023 Barbie芭比 Barbie

11 7/20/2023 奧本海默 Oppenheimer

12 7/27/2023 名偵探柯南: 黑鐵的魚影 Detective Conan The Movie: Black Iron Submarine

13 8/3/2023 我愛你! Love Never Ends

14 8/3/2023 極悍巨鯊2: 深溝 Meg 2: The Trench

15 8/3/2023 電影多啦A夢: 大雄與天空的理想鄉 Doraemon The Movie: Nobita’s Sky Utopia

16 8/10/2023 GT跑車浪漫旅 Gran Turismo

17 8/10/2023 仇恨透視 R.M.N.

18 8/10/2023 忍者龜: 變異危機 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

19 8/10/2023 新次元!蠟筆小新大電影: 超能力大決戰~飛吧飛吧手捲壽司~ New Dimension! Crayon Shinchan the Movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~

20 8/17/2023 全個世界都有電話 Everyphone Everywhere

21 8/17/2023 烏托邦浩劫 Concrete Utopia

22 8/17/2023 藍甲蟲 Blue Beetle

23 8/17/2023 麵包超人大電影: 露寶莉與窩心的禮物 ANPANMAN: Roboly and the Warming Present

24 8/18/2023 暗殺風暴 Death Notice

25 8/24/2023 GRIDMAN UNIVERSE GRIDMAN UNIVERSE

26 8/24/2023 我心飛揚 Breaking Through

27 8/24/2023 青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹 Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out

28 8/24/2023 消失的她 Lost In The Stars

29 8/24/2023 記憶 Memoria

30 8/24/2023 從前的我們 Past Lives

31 8/24/2023 復仇戇狗聯盟 Strays

32 8/24/2023 請問,還有哪裡需要加強 Miss Shampoo

33 8/24/2023 釀魂 It Remains

34 8/25/2023 長安三萬里 Chang An

35 8/31/2023 我們的歌 Our Song

36 8/31/2023 叛諜裁判3: 終極一戰 The Equalizer 3

37 8/31/2023 怨泊 ONPAKU

38 8/31/2023 速戰 Echoes of the Thunder

39 8/31/2023 喜歡這個我 I Am What I Am

40 8/31/2023 尋根女團 Joy Ride

41 8/31/2023 熱烈 One and Only

42 8/31/2023 藍色巨星 Blue Giant

43 9/7/2023 女子監獄 Prison Flowers

44 9/7/2023 救參的士 Ransomed

45 9/7/2023 殺出坎大哈 Kandahar

46 9/7/2023 詭修女II The Nun 2

47 9/7/2023 銀河鐵道之父 Father of the Milky Way Railroad

48 9/14/2023 七月返歸 Back Home

49 9/14/2023 手靈 Talk To Me

50 9/14/2023 東京復仇者2血腥萬聖節篇-命運 Tokyo Revengers 2 : Bloody Halloween-Destiny

51 9/14/2023 威尼斯謀殺案 A Haunting in Venice

52 9/14/2023 愛很自私 Egoist

53 9/14/2023 說笑之人 Stand up Story

54 9/21/2023 大偽術師 The Forger

55 9/21/2023 以色列鐵娘子: 梅爾夫人 Golda

56 9/21/2023 孤注一擲 No More Bets

57 9/21/2023 幸福晝鳴曲 One Fine Morning

58 9/21/2023 職場新仔 The New Employee – The Movie

59 9/21/2023 轟天猛將4 EXPEND4BLES

60 9/28/2023 A.I. 創世者 THE CREATOR

61 9/28/2023 The Moon: 緊急營救 The Moon

62 9/28/2023 我的麻吉4個鬼 Hello Ghost

63 9/28/2023 我們的十八歲 Lonely Eighteen

64 9/28/2023 汪汪隊立大功 超班大電影 Paw Patrol: The Mighty Movie

65 9/28/2023 封神第一部 Creation of the Gods I

66 9/28/2023 恐懼鬥室X Saw X

67 9/28/2023 黑的教育 Bad Education

68 9/28/2023 點點星光 Starry Road

69 10/5/2023 玩謝華爾街行動 Dumb Money

70 10/5/2023 紮職2 Triad 2

71 10/12/2023 媽,是您嗎?! Mom, Is That You?

72 10/19/2023 4拍4家族 Band Four

73 10/26/2023 永恆的記憶 The eternal Memory

74 優先場 不日成婚2 Ready Or Rot

75 優先場 勿說是推理 Don’t Call it Mystery

76 優先場 絕地追擊 Raid on the Lethal Zone

77 TBC 夜校 One Night At School

78 TBC 第八個嫌疑人 Dust to Dust

79 TBC 源生罪 Deliverance

80 優先場 忌怪島 Immersion