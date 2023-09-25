十一國慶 ｜全港戲院半價戲飛 長者/小童/學生均有優惠 附上映電影及預售詳情
十一國慶 ｜ 適逢10.1國慶日將至，亦是疫情後首度恢復煙花匯演的國慶日，多個商戶均推出十一國慶優惠。而「香港戲院商會」亦會聯同所有會員，於國慶日推出「10.1半價睇好戲」活動，屆時全港戲院設有半價優惠，一眾影迷定必期待！
由「香港戲院商會」主辦，「創意香港」及「電影發展基金」資助之「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，以至任何格式，劃一提供半價優惠，當中包括一般格式及現行多達13種聲畫格式－包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式。
同時，一般戲院設有之長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠。各大院線及戲院將於9月27日（星期三）正午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準（除ACX Cinema@北角匯戲院票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）。
備註：上述優惠不適用於包場和特備節目，所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。
參與戲院：ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線、新光戲院 (戲院排名不分先後，以英文字母順序排列)
10.1片單一覽（由於映期未定，以下名單仍會更改）
|數目
|開畫日期
|影片
|影片(英文名稱)
|1
|1/12/2023
|THE FIRST SLAM DUNK
|THE FIRST SLAM DUNK
|2
|4/17/2023
|悲情城市
|A City Of Sadness
|3
|5/25/2023
|不止不休
|The Best Is Yet To Come
|4
|6/22/2023
|怪物
|Monster
|5
|6/22/2023
|調教你處男
|No Hard Feelings
|6
|6/29/2023
|奪寶奇兵 命運輪盤
|Indiana Jones And The Dial of Destiny
|7
|7/6/2023
|元素大都會
|Elemental
|8
|7/13/2023
|職業特工隊: 死亡清算 上集
|Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
|9
|7/14/2023
|無人駕駛
|Spacked Out
|10
|7/20/2023
|Barbie芭比
|Barbie
|11
|7/20/2023
|奧本海默
|Oppenheimer
|12
|7/27/2023
|名偵探柯南: 黑鐵的魚影
|Detective Conan The Movie: Black Iron Submarine
|13
|8/3/2023
|我愛你!
|Love Never Ends
|14
|8/3/2023
|極悍巨鯊2: 深溝
|Meg 2: The Trench
|15
|8/3/2023
|電影多啦A夢: 大雄與天空的理想鄉
|Doraemon The Movie: Nobita’s Sky Utopia
|16
|8/10/2023
|GT跑車浪漫旅
|Gran Turismo
|17
|8/10/2023
|仇恨透視
|R.M.N.
|18
|8/10/2023
|忍者龜: 變異危機
|Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
|19
|8/10/2023
|新次元！蠟筆小新大電影: 超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～
|New Dimension! Crayon Shinchan the Movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~
|20
|8/17/2023
|全個世界都有電話
|Everyphone Everywhere
|21
|8/17/2023
|烏托邦浩劫
|Concrete Utopia
|22
|8/17/2023
|藍甲蟲
|Blue Beetle
|23
|8/17/2023
|麵包超人大電影: 露寶莉與窩心的禮物
|ANPANMAN: Roboly and the Warming Present
|24
|8/18/2023
|暗殺風暴
|Death Notice
|25
|8/24/2023
|GRIDMAN UNIVERSE
|GRIDMAN UNIVERSE
|26
|8/24/2023
|我心飛揚
|Breaking Through
|27
|8/24/2023
|青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹
|Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out
|28
|8/24/2023
|消失的她
|Lost In The Stars
|29
|8/24/2023
|記憶
|Memoria
|30
|8/24/2023
|從前的我們
|Past Lives
|31
|8/24/2023
|復仇戇狗聯盟
|Strays
|32
|8/24/2023
|請問，還有哪裡需要加強
|Miss Shampoo
|33
|8/24/2023
|釀魂
|It Remains
|34
|8/25/2023
|長安三萬里
|Chang An
|35
|8/31/2023
|我們的歌
|Our Song
|36
|8/31/2023
|叛諜裁判3: 終極一戰
|The Equalizer 3
|37
|8/31/2023
|怨泊
|ONPAKU
|38
|8/31/2023
|速戰
|Echoes of the Thunder
|39
|8/31/2023
|喜歡這個我
|I Am What I Am
|40
|8/31/2023
|尋根女團
|Joy Ride
|41
|8/31/2023
|熱烈
|One and Only
|42
|8/31/2023
|藍色巨星
|Blue Giant
|43
|9/7/2023
|女子監獄
|Prison Flowers
|44
|9/7/2023
|救參的士
|Ransomed
|45
|9/7/2023
|殺出坎大哈
|Kandahar
|46
|9/7/2023
|詭修女II
|The Nun 2
|47
|9/7/2023
|銀河鐵道之父
|Father of the Milky Way Railroad
|48
|9/14/2023
|七月返歸
|Back Home
|49
|9/14/2023
|手靈
|Talk To Me
|50
|9/14/2023
|東京復仇者2血腥萬聖節篇-命運
|Tokyo Revengers 2 : Bloody Halloween-Destiny
|51
|9/14/2023
|威尼斯謀殺案
|A Haunting in Venice
|52
|9/14/2023
|愛很自私
|Egoist
|53
|9/14/2023
|說笑之人
|Stand up Story
|54
|9/21/2023
|大偽術師
|The Forger
|55
|9/21/2023
|以色列鐵娘子: 梅爾夫人
|Golda
|56
|9/21/2023
|孤注一擲
|No More Bets
|57
|9/21/2023
|幸福晝鳴曲
|One Fine Morning
|58
|9/21/2023
|職場新仔
|The New Employee – The Movie
|59
|9/21/2023
|轟天猛將4
|EXPEND4BLES
|60
|9/28/2023
|A.I. 創世者
|THE CREATOR
|61
|9/28/2023
|The Moon: 緊急營救
|The Moon
|62
|9/28/2023
|我的麻吉4個鬼
|Hello Ghost
|63
|9/28/2023
|我們的十八歲
|Lonely Eighteen
|64
|9/28/2023
|汪汪隊立大功 超班大電影
|Paw Patrol: The Mighty Movie
|65
|9/28/2023
|封神第一部
|Creation of the Gods I
|66
|9/28/2023
|恐懼鬥室X
|Saw X
|67
|9/28/2023
|黑的教育
|Bad Education
|68
|9/28/2023
|點點星光
|Starry Road
|69
|10/5/2023
|玩謝華爾街行動
|Dumb Money
|70
|10/5/2023
|紮職2
|Triad 2
|71
|10/12/2023
|媽，是您嗎?!
|Mom, Is That You?
|72
|10/19/2023
|4拍4家族
|Band Four
|73
|10/26/2023
|永恆的記憶
|The eternal Memory
|74
|優先場
|不日成婚2
|Ready Or Rot
|75
|優先場
|勿說是推理
|Don’t Call it Mystery
|76
|優先場
|絕地追擊
|Raid on the Lethal Zone
|77
|TBC
|夜校
|One Night At School
|78
|TBC
|第八個嫌疑人
|Dust to Dust
|79
|TBC
|源生罪
|Deliverance
|80
|優先場
|忌怪島
|Immersion
|81
|優先場
|志願軍：雄兵出擊
|The Great War