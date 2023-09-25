十一國慶 ｜全港戲院半價戲飛 長者/小童/學生均有優惠 附上映電影及預售詳情

十一國慶 ｜ 適逢10.1國慶日將至，亦是疫情後首度恢復煙花匯演的國慶日，多個商戶均推出十一國慶優惠。而「香港戲院商會」亦會聯同所有會員，於國慶日推出「10.1半價睇好戲」活動，屆時全港戲院設有半價優惠，一眾影迷定必期待！

由「香港戲院商會」主辦，「創意香港」及「電影發展基金」資助之「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，以至任何格式，劃一提供半價優惠，當中包括一般格式及現行多達13種聲畫格式－包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式。

同時，一般戲院設有之長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠。各大院線及戲院將於 9月27日（星期三）正午12時 後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準（除ACX Cinema@北角匯戲院票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）。

備註：上述優惠不適用於包場和特備節目，所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。

參與戲院：ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線、新光戲院 (戲院排名不分先後，以英文字母順序排列)

10.1片單一覽（由於映期未定，以下名單仍會更改）