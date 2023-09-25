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十一國慶 ｜全港戲院半價戲飛 長者/小童/學生均有優惠 附上映電影及預售詳情

by editorial

十一國慶 ｜ 適逢10.1國慶日將至，亦是疫情後首度恢復煙花匯演的國慶日，多個商戶均推出十一國慶優惠。而「香港戲院商會」亦會聯同所有會員，於國慶日推出「10.1半價睇好戲」活動，屆時全港戲院設有半價優惠，一眾影迷定必期待！

由「香港戲院商會」主辦，「創意香港」及「電影發展基金」資助之「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，以至任何格式，劃一提供半價優惠，當中包括一般格式及現行多達13種聲畫格式－包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式。

同時，一般戲院設有之長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠。各大院線及戲院將於9月27日（星期三）正午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準（除ACX Cinema@北角匯戲院票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）。

備註：上述優惠不適用於包場和特備節目，所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。

參與戲院：ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線、新光戲院 (戲院排名不分先後，以英文字母順序排列)

十一國慶

10.1片單一覽（由於映期未定，以下名單仍會更改）

數目開畫日期影片影片(英文名稱)
11/12/2023THE FIRST SLAM DUNKTHE FIRST SLAM DUNK
24/17/2023悲情城市A City Of Sadness
35/25/2023不止不休The Best Is Yet To Come
46/22/2023怪物Monster
56/22/2023調教你處男No Hard Feelings
66/29/2023奪寶奇兵 命運輪盤Indiana Jones And The Dial of Destiny
77/6/2023元素大都會Elemental
87/13/2023職業特工隊: 死亡清算 上集Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
97/14/2023無人駕駛Spacked Out
107/20/2023Barbie芭比Barbie
117/20/2023奧本海默Oppenheimer
127/27/2023名偵探柯南: 黑鐵的魚影Detective Conan The Movie: Black Iron Submarine
138/3/2023我愛你!Love Never Ends
148/3/2023極悍巨鯊2: 深溝Meg 2: The Trench
158/3/2023電影多啦A夢: 大雄與天空的理想鄉Doraemon The Movie: Nobita’s Sky Utopia
168/10/2023GT跑車浪漫旅Gran Turismo
178/10/2023仇恨透視R.M.N.
188/10/2023忍者龜: 變異危機Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
198/10/2023新次元！蠟筆小新大電影: 超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司～New Dimension! Crayon Shinchan the Movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~
208/17/2023全個世界都有電話Everyphone Everywhere
218/17/2023烏托邦浩劫Concrete Utopia
228/17/2023藍甲蟲Blue Beetle
238/17/2023麵包超人大電影: 露寶莉與窩心的禮物ANPANMAN: Roboly and the Warming Present
248/18/2023暗殺風暴Death Notice
258/24/2023GRIDMAN UNIVERSEGRIDMAN UNIVERSE
268/24/2023我心飛揚Breaking Through
278/24/2023青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out
288/24/2023消失的她Lost In The Stars
298/24/2023記憶Memoria
308/24/2023從前的我們Past Lives
318/24/2023復仇戇狗聯盟Strays
328/24/2023請問，還有哪裡需要加強Miss Shampoo
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348/25/2023長安三萬里Chang An
358/31/2023我們的歌Our Song
368/31/2023叛諜裁判3: 終極一戰The Equalizer 3
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388/31/2023速戰Echoes of the Thunder
398/31/2023喜歡這個我I Am What I Am
408/31/2023尋根女團Joy Ride
418/31/2023熱烈One and Only
428/31/2023藍色巨星Blue Giant
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479/7/2023銀河鐵道之父Father of the Milky Way Railroad
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519/14/2023威尼斯謀殺案A Haunting in Venice
529/14/2023愛很自私Egoist
539/14/2023說笑之人Stand up Story
549/21/2023大偽術師The Forger
559/21/2023以色列鐵娘子: 梅爾夫人Golda
569/21/2023孤注一擲No More Bets
579/21/2023幸福晝鳴曲One Fine Morning
589/21/2023職場新仔The New Employee – The Movie
599/21/2023轟天猛將4EXPEND4BLES
609/28/2023A.I. 創世者THE CREATOR
619/28/2023The Moon: 緊急營救The Moon
629/28/2023我的麻吉4個鬼Hello Ghost
639/28/2023我們的十八歲Lonely Eighteen
649/28/2023汪汪隊立大功 超班大電影Paw Patrol: The Mighty Movie
659/28/2023封神第一部Creation of the Gods I
669/28/2023恐懼鬥室XSaw X
679/28/2023黑的教育Bad Education
689/28/2023點點星光Starry Road
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7010/5/2023紮職2Triad 2
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7210/19/20234拍4家族Band Four
7310/26/2023永恆的記憶The eternal Memory
74優先場不日成婚2Ready Or Rot
75優先場勿說是推理Don’t Call it Mystery
76優先場絕地追擊Raid on the Lethal Zone
77TBC夜校One Night At School
78TBC第八個嫌疑人Dust to Dust
79TBC源生罪Deliverance
80優先場忌怪島Immersion
81優先場志願軍：雄兵出擊The Great War

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