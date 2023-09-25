月餅罐回收2023 ｜ 全港6大中秋月餅罐回收途徑 奇華送優惠券＋Lush換裸裝產品

月餅罐回收2023 ｜ 承載著「人月兩團圓」意義的中秋節即將來到，不少人都會選擇在這天跟親朋好友共聚天倫，吃個飯或共同賞月就更是必備環節。而中秋節最不能缺少的月餅，也是會出現於每家每戶的過節食品。不過過節還過節，每年於歡渡中秋背後就有大量月餅罐遭丟棄，造成浪費。因此，有機構或品牌發起月餅罐回收計劃，將收集好的月餅罐用作回收處理，一同保護地球。

1. Lush

每年都有回收月餅罐的Lush，今年同樣推出月餅罐回收計劃。只需帶同3個已清潔乾淨的金屬月餅罐到指定Lush門市回收，即可免費換領指定裸裝產品1件。所收集的月餅罐會交予本地回收商V Cycle進行回收處理。而此團體也會聘請拾荒者，各他們提供一個舒適的環境及合理的工資來分類回收物。

活動詳情

日期及時間：9月27日早上12時起，參加者可於指定網址填妥表格進行登記。

網上登記日期：9月27至28日

門市換領日期：10月12至15日

指定分店：尖沙咀海港城LCX分店、尖沙咀K11 Art Mall分店、中環地鐵站分店、九龍灣德福廣場分店、旺角西洋菜南街分店、沙田新城市廣埸分店、銅鑼灣記利佐治街分店、屯門市廣場分店。

網址：https://linktr.ee/lushhkcampaign

2. 奇華餅家 X 信和集團商場

今年奇華餅家與信和集團旗下商場合辦「中秋月餅罐回收計劃」，市民只需要於活動進行期間，將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的9個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券港幣20元乙張，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。是次回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

活動詳情

日期及時間：9月25日至10月20日

指定回收地點：屯門市廣場 / 奧海城 / 荃新天地 / 中港城 / 黃金海岸商場 / 尖沙咀中心 / 藍灣廣場 / 帝庭軒購物商場 / YM2裕民坊之禮賓處或服務台

備註：是次活動優惠券數量總數22,000張，每人最多只限換領5張 (S⁺ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券；YM2裕民坊不設S⁺ REWARDS會員雙倍優惠券。

奇華餅家查詢電話：2785 6066

3. 賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃

由即日起， 賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃 將於社區內停泊環保宣傳車，用作回收任何月餅盒（金屬、紙盒、膠盒均可）、月餅塑膠包裝袋及擺盤、任何膠袋、紙食和塑膠餐具。

活動詳情

日期及時間：即日起至另行通知

指定回收地點：請留意上述資料圖片

備註：市民應拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等，以及將回收物清洗乾淨，勿留食物殘渣。

查詢：3706 7817

4. 百佳超級市場

香港百佳超級市場由即日起會回收紙盒及金屬鐵盒製月餅罐，市民只需將回收物品帶到指定100間百佳店舖內的收集箱便可。

活動詳情

日期及時間：即日起至10月13日

指定回收地點：bit.ly/3t1QTGr

備註：市民應拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等，以及將回收物清洗乾淨，勿留食物殘渣。

查詢：https://www.facebook.com/parknshophk

5. 家點匯收

除了市民自行到達回收點回收月餅罐外，家點匯收（Love Recycling Plus）就提供上門回收金屬及紙製月餅罐服務。

活動詳情

日期及時間：即日起至另行通知

備註：謹記將回收物清洗乾淨。

查詢：https://www.facebook.com/LoveRecyclingPlus

6. 綠在朗屏

由即日起至10月13日，「綠在朗屏」將會進行月餅盒回收有獎計劃，每位「綠綠賞」會員回收最少5個月餅盒或月餅罐，就可以換領到小包裝麵食（約57克）2份，並儲「綠綠賞」積分。回收月餅罐種類包括金屬盒和紙盒，含複合物料的包裝盒、含有木材、布料的包裝盒都不獲接受。

活動詳情

日期及時間：即日起至10月13日

指定回收地點：參閱「綠在朗屏」Facebook專頁

備註：市民應拆除磁石、繩索、塑膠托盤等其他物料分開，並將回收物清洗乾淨，勿留食物殘渣；乾淨的塑膠托盤亦可作回收；每位市民每日只限換領1次。

查詢：2366 5066