香港純素零殘忍護膚品牌Odriem 隆重推出強效護膚組合 為因黑頭粉刺或暗瘡肌苦惱的你帶來喜訊！

香港護膚品牌Odriem自 2021 年推出以來，一直貫徹其高效、純素及零殘忍的生產原則，深受潔淨美容(Clean Beauty) 愛好者的愛戴。而在今個秋冬，品牌更隆重推出針對黑頭粉刺的強效護膚組合，為暗瘡肌帶來高效美容方案，為正受黑頭粉刺或暗瘡肌而苦惱的人士帶來喜訊！

Odriem強效護膚組合 針對黑頭粉刺

Odriem 最新推出的兩款護膚產品有效對抗黑頭粉刺及控制油脂分泌。當中包括「Afterglow淨化亮白平衡液」，可有效抑制暗瘡形成及減淡暗瘡印，配方中的壬二酸和水楊酸均經美國皮膚病學會認可，前者可溶解角質、疏通毛孔，後者則具有良好的抗菌功效，有助去除老化角質，加速細胞再生。

配方中還有能為肌膚高效補水的保濕成分甘油，以及由肉桂皮、薑根及地榆根提取所得的活性複合物 Sebustop，可有效對抗皮膚油脂分泌過剩的問題，達至淨化、收斂、抗痘和消炎的作用。

「Afterglow淨化亮白平衡液」($438/ 150毫升)

另一速效乳液「煥亮精華乳液」質地輕盈，同樣含有壬二酸和水楊酸，有效收細毛孔並控制油脂分泌。當中含有西蒙得木(荷荷巴)籽油，能迅速滲透皮膚及協助軟化角質，讓肌膚變得柔軟有彈性；而Quaternium-73則具有極佳抗菌功效，可有效改善皮膚泛紅問題。

「煥亮精華乳液」($398/ 30毫升)

兩款全新抗痘產品 與一系列 Odriem 的皇牌產品搭配得宜：

備受追捧的卸妝產品「Star Aura卸妝乳酪」($468/100毫升) 以溫和的氨基酸及非離子洗面配方設計，適合任何肌膚，包括敏感及暗瘡膚質，能有效卸妝面部彩妝及多餘皮脂。

「Sunshine 安瓶精華」($588/ 每盒5毫升x5瓶) 屬飽受暗瘡困擾人士的恩物，富含高效消炎活性成份，可重點解決發炎問題根源。

特別為乾性或敏感肌膚而設的「Moonshine 安瓶精華」擁有強效修復屏障功，重點活性成份有維他命 F、神經醯胺及亞麻籽，能強效改善肌膚泛紅及刺痛問題，帶領肌膚重回穩定的狀態。

Odriem 全線產品均在 Weirdo Beauty 位於銅鑼灣及荔枝角的店舖有售，顧客亦可於兩大品牌官網訂購——凡訂購滿$1,000，即可享免費送貨服務；$1,000以下的訂單則須另加$35享用送貨服務。

Weirdo Beauty 銅鑼灣旗艦店

地址：香港銅鑼灣告士打道256-258號

信和廣場27樓2701室

查詢電話： 3188-2198

營業時間：星期一至星期五：中午12時至晚上8時30分｜星期六丶日及公眾假期：上午10時30分至晚上7時

Weirdo Beauty 荔枝角總店