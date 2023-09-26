鮮入圍煮黃埔新店！花膠雞湯火鍋創始人「契爺」坐鎮 引入28cm長原條花膠＋送竹笙皇

位於旺角的「 鮮入圍煮 」，向來混合海鮮檔、肉檔和菜檔元素，深得食客歡心。最近他們殺入黃埔區，特意邀請靈魂人物何偉衝（契爺）強勢回歸，每天親自挑選最新鮮的食材入饌，務求令人食到最鮮的味道。今次更帶來升級版原條花膠雞鍋，除了加入原條肉身豐厚花膠，更有濃厚雞湯的元素。另有全新研發火焰雙魚巨蟹鍋，同時推出開幕優惠，不論任何時段惠顧，每位可獲贈原條貴州野生AAA級竹笙皇。

何偉衝人稱「契爺」，同時擁有「花膠雞之王」稱號，除了於9年前首創花膠雞湯火鍋外，多年來也一直鑽研花膠雞鍋之烹調方法，提升湯底品質。今年黃埔新店會保留原有花膠雞湯底的質素外，也會用上原條巨型花膠，提升湯底之糊口感。

「契爺」也會於新店跟客人互動，如將客人點選的海鮮即席放入大堂魚缸，證明海鮮全部新鮮生猛，更會大呼客人稱呼及點選的海鮮，再送上祝賀語句，炒熱氣氛。

「契爺」會將客人點選的海鮮即場放入魚缸中，以證明海鮮新鮮生猛。

今次餐廳亦有升級版原條花膠雞鍋，加入本港罕見的加勒比海海域的原條肉身豐厚花膠，每條花膠長達28cm起，口感軟滑。餐廳嚴選雞皮夠，雞油夠香的麻黃雞，以30份雞湯與1份雞油的黃金比例，令天然雞油結合雞湯。湯頭金黃鮮香帶濃郁雞味，入口味道鮮香濃郁，富有滿滿的骨膠原。由專人堂剪鍋中原隻雞肉，將雞肉全部的精華全流入鍋中，令湯頭鮮上加鮮。($308 /半隻雞)

源自加勒比海海域的原條肉身豐厚花膠，每條長達28cm起，啖啖滿足！

「契爺」以星座為概念，將雙魚以及巨蟹加入鍋中研發成火焰雙魚巨蟹鍋，滿滿鑊氣與鮮味。先將鐵鑊放於客人面前，鍋中預先加入麵包蟹、銀鱈魚、魷魚、蜆、鮮蝦等海鮮，由店員於面前即席倒入花雕酒後點火炙燒再炒製至半熟，再加入以鮮魚熬製的秘製魚湯，湯頭帶酒香，味道鮮甜。

店員會即場停入花雕點火，以火焰燒香海鮮，隨後加入自家魚湯，變成可飲用的火鍋湯底。（價錢待定）

為慶祝新店開幕，餐廳向到場惠顧的每一位客人贈送原條貴州野生AAA級竹笙皇。

餐廳選用罕見的貴州野生AAA級竹笙皇，形態猶如穿著白色紗裙翩翩起舞的仙子，被譽為「雪裙仙子」，特長特大，保留了原來的菌衣，肉頭厚實，口感脆嫩爽滑。除了可加入原條花膠雞鍋湯底中灼熟食用，更可配上獨家秘製竹笙醮醬食用。（$138/份）

「契爺鮮入圍煮」選用紐西蘭法最嫩滑的7支骨羊架部分，把肋骨去除後切成薄片，肉質柔軟。（$268/份）

來自沖繩的活水飼豬每日飲用天然水，進食粟米、御治、麵包等天然食材，脂肪甘香油潤，肉質鬆化。（$238/份）

契爺鮮入圍煮

時間：1700-0000

地址：黃埔天地聚寶坊(第11期)地下G26號舖

查詢及訂座：6818 6972 / 9498 7344