Blue Bottle推期間限定雞尾酒 指定分店延長營業時間

大家對於Blue Bottle Coffee的印象就是喝不同的特色咖啡，不過他們想咖啡迷能夠進一步感受咖啡的不一樣魅力，與世界冠軍調酒師Antonio Lai合作，推出「Craft Instant Espresso Happy Hour 企劃」。以Craft Instant Espresso為基調，創作出4款特別雞尾酒，更將營業時間延長，讓大家有不一樣的體驗。

COFFEE OLD FASHIONED

經典的威士忌調酒，以Craft Instant Espresso配上波本威士忌、糖漿、苦精、辛味朱古力苦精酒，配以橙皮裝飾。 HONG KONG MILK PUNCH

富有香港奶茶特色的調酒，以Craft Instant Espresso為基底、甄沾記椰子奶油、普雷森菠蘿冧酒、Jax Coco 椰子水、自製斑蘭糖漿，配以斑蘭葉裝飾。

香港Blue Bottle Coffee成為亞洲首個地方，推出Happy Hour企劃。中環及灣仔店於9月30日起，逢星期四至六將延長營業時間至晚上9時。屆時，分店將於晚上7時至9時推出期間限定4款Craft Instant Espresso雞尾酒，大家以不一樣的方式品嚐咖啡。今次的特色雞尾酒由世界冠軍調酒師Antonio Lai設計，以不同素材特製咖啡調酒，交縮咖啡的美味與酒香，創作出獨有的啡酒味道。

COFFEE & ROSE TONIC HIGHBALL

Craft Instant Espresso加上Fever Tree 湯力水、自製玫瑰糖漿、Ketel One 伏特加、配以玫瑰花瓣裝飾，帶來強勁過癮的碳酸口感。 COFFEE NEGRONI

以季之美Gin酒配合Craft Instant Espresso金巴利酒、甜苦艾酒，配以橙皮裝飾。

CRAFT INSTANT ESPRESSO HAPPY HOUR

Blue Bottle Coffee中環店：中環擺花街 38 號地下及 1 樓

Blue Bottle Coffee灣仔店：灣仔聖佛蘭士街 15 號