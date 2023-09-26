香港夜繽紛｜九巴9月至11月指定日子 14條通宵巴士路線推75折優惠

為配合政府「香港夜繽紛」一系列夜間活動，九巴表示為鼓勵更多市民晚間出行，會在9月至11月的部分日子，推出指定通宵路線75折車資優惠。乘客以八達通卡或電子支付方式繳付車資，即可享用優惠，而優惠適用於分段收費及轉乘優惠，惟長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃除外。

14條提供優惠之通宵巴士路線如下：

適用日子︰9月27日至10月2日晚上

N121 牛頭角 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N122 美孚 ⇋ 筲箕灣

N170 沙田市中心 ⇋ 華富（中）

N171 荔枝角 ⇋ 鴨脷洲邨

N182 廣源 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N307 大埔中心 ⇋ 中環（港澳碼頭）／上環

N368 元朗（西）⇋ 中環（港澳碼頭）

N373 粉嶺（聯和墟） ⇋ 中環（港澳碼頭）

N680 錦英苑 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N691 調景嶺 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N960 屯門（建生邨）⇋ 會展站

適用日子︰9月29日至10月1日，10月27、28日及11月10、11日晚上

N3D 慈雲山（中）⇋ 觀塘（裕民坊）

N293 尚德 ⇋ 旺角（柏景灣）

適用日子︰9月27日至10月2日，10月27、28日及11月10、11日晚上

N619* 順利 ⇋ 中環（港澳碼頭）