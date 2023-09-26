中秋好去處2023 ｜港鐵商場再推「一Click即搶」送總值2,000萬電子優惠券 晚間音樂會＋中秋打卡裝置

中秋好去處2023 ｜港鐵 超人氣的「一 Click 即搶」活動強勢回歸！連續兩個星期送出總值HK$2,000萬的電子優惠券，讓你能於港鐵商場內盡情購物消費！

此外，為支持政府「香港夜繽紛」，港鐵商場將推出一系列晚間特色活動及消費優惠， 包括連續5個星期四、五，召集人氣歌手舉行「Night Lounge 晚間音樂會」，以及為中秋假期特別準備的一系列燈飾裝置，讓市民能於晚上一邊賞月一邊打卡，與親朋歡度佳節。

向來備受大家歡迎的「一 Click 即搶」載譽歸來，將於9月28日及10月5日一連兩個星期四大派總值 HK$2,000萬元電子優惠券。MTR Mobile登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 60,000 套電子優惠券，於港鐵商場內消費時可享高達75折優惠！

「一 Click 即搶」獎賞 舉行日期 名額 HK$500 港鐵商場時裝及

指定美容品牌商戶電子優惠券 9月28日 (星期四) 10,000 HK$300 港鐵商場時裝及

指定美容品牌商戶電子優惠券一套 9月28日 (星期四) 25,000 HK$300 港鐵商場指定類別電子優惠券一套 10月5日 (星期四) 25,000

港鐵商場「一Click即搶」詳情：

參與港鐵商場： 德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場 參加方法： MTR Mobile登記用戶於2023 年9月28日及10月5日中午12時起，按以下方法領取港鐵商場電子優惠券。每位登記用戶最多可領取每款電子優惠券一次，數量有限，送完即止！



步驟 1：登入 MTR Mobile 點選「優惠」

步驟 2：於「港鐵商場」内點選「一 Click 即搶」頁面



首輪2023年9月28日 (星期四) 中午12時起：

．「一 Click 即搶! HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券」(名額：10,000) 或

．「一 Click 即搶! HK$300港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券」(名額：25,000)





次輪2023年10月5日 (星期四)中午12時起：

．「一 Click 即搶!HK$300 港鐵商場指定類別電子優惠券」(名額：25,000)



成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品 > 有效」頁内。每位登記用戶最多可領取每款電子優惠券一次，港鐵商場電子優惠券數量有限，送完即止，活動受條款及細則約束。

一連5星期晚間音樂會 多位人氣歌手演出

另外，為配合特區政府推動夜經濟，港鐵商場準備了一系列夜間主題特色活動。 由9月28日起連續5個星期的星期四、五晚上，德福廣場、青衣城、PopCorn、圍方及杏花新城將輪流舉辦「Night Lounge 晚間音樂會」，邀請多位人氣歌手及組合包括林奕匡、梁釗峰、雲浩影等為大家帶來精彩演出！

商場亦會由即日起至10月31日，推出「After 8 · 夜泊賞」，車輛凡於晚上8時後入場，並以電子消費滿港幣200元或購買兩張即日戲票，即可享6小時泊車優惠。

「Night Lounge 晚間音樂會」詳情：

PopCorn

時間：晚上9時至10時

地點：PopCorn 1 期一樓

日期及出席嘉賓：9月28日 – 洪卓立、許靖韻、曾樂彤｜9月29日 – 吳林峰、榛綦Natalie

德福廣場

時間：晚上9時至10時

地點：德福廣場 1 期地下展覽場地

日期及出席嘉賓：10月5日 – 吳業坤、Jaime張天穎｜10月6日 – 泳兒、洪助昇、Elly艾妮

圍方

時間：晚上9時至10時

地點：圍方L2中庭

日期及出席嘉賓：10月12日 – 梁釗峰、雷同二友｜10月13日 – Cloud雲浩影、Carson李嘉俊

青衣城

時間：晚上9時至10時

地點：青衣城1期1樓展覽場地

日期及出席嘉賓：10月19日 – 林奕匡、小塵埃｜10月20日 – 鄧小巧、黃明德、黎展峯

杏花新城

時間：晚上9時至10時

地點：杏花新城東翼地下中庭 (元氣壽司旁)

日期及出席嘉賓：10月26日 – Judas Law、Tomy何家銘｜10月20日 – Kimman黃劍文、Mic周卓盈

港鐵商場 中秋打卡熱點：

PopCorn巨型月亮及星星主題裝置

The LOHAS康城 3米高巨型玉兔

青衣城2期天台花園 巨型月亮配上發光兔仔