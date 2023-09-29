美利酒店 X 老吉士上海菜「滬上美饌」盛宴｜將傳統上海本幫菜滋味帶到香港 招牌鮑魚紅燒肉/ 醉膏蟹/ 酒釀蒸鰣魚

香港美利酒店今個中秋佳節與老吉士上海菜攜手呈獻期間限定「滬上美饌」盛宴，帶來一道道老吉士的著名佳餚，定必讓一眾賓客盡情享受傳統上海本幫菜的滋味！盛宴分別備有二人至十二人的午宴及晚宴餐單，由2023年9月27日至10月1日期間限定供應。

（左）老吉士上海菜 – 鄭鐸師傅 （右）香港美利酒店 – 陳忠秋師傅

是次「滬上美饌」盛宴，由老吉士的鄭鐸師傅及香港美利酒店的中菜及宴會部副行政總廚陳忠秋師傅聯手炮製，菜單包括了老吉士的招牌菜式例如糟鹵韻味馥郁的吉士醉雞、魚鮮酒香的酒釀蒸鰣魚、色澤油香濃郁的吉士招牌鮑魚紅燒肉、及以大量香蔥烤焗的蔥烤鴉片魚頭等。

每一道菜式都是以本地新鮮食材入饌，並依照本鋪的食譜烹調，確保將每道菜的原汁風味由上海呈獻到席前，讓他們品嚐到傳統本幫菜「濃油赤醬」的特色滋味。

吉士醉雞

酒釀蒸鰣魚

吉士招牌鮑魚紅燒肉

適逢秋天蟹季，廚師團隊更特意搜羅當造膏蟹入饌，匠心炮製熟醉膏蟹， 膏黃肥腴，與花雕的醇香相得益彰 ; 及蟹粉炒粉皮，口感滑韌的粉皮加入蟹黃及蟹膏炒至香氣四溢，絕對不容錯過。

老吉士的廚師團隊亦特意製作應節鮮肉月餅，烤至酥化甘香的餅皮切開是肥而不膩的鮮嫩豬肉， 肉汁鮮甜，風味傳統，為賓客送上中秋節日的祝福。

香港美利酒店 X 老吉士上海菜 「滬上美饌」中秋盛宴

日期：2023年9月27日至10月1日

時間：午宴 – 中午12時至下午2時半；晚宴 – 下午7時至10時

地點：香港美利酒店25樓 Niccolo Room

午宴價錢：二人套餐每位$588；四人套餐每位$568；六人套餐每位$558；十二人套餐每位$538

晚宴價錢：二人套餐每位$988；四人套餐每位$968；六人套餐每位$958；十二人套餐每位$938

美酒搭配

咸亨花雕酒配搭：每位$388(包括四款咸亨花雕酒配搭；無限量暢飲指定啤酒及汽水3小時)

法國布根地葡萄佳釀配搭：每位$688(包括四款法國布根地葡萄佳釀配搭；無限量暢飲指定啤酒及汽水3小時)