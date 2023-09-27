AIA嘉年華12月回歸中環海濱   逾百萬隻毛公仔獎品

由友邦香港（AIA）冠名贊助的香港冬季盛事「友邦嘉年華」今年回歸中環海濱活動空間！AIA嘉年華將於12月21日至2024年2月25日舉行，現場有機動遊戲、攤位遊戲以及不同街頭和舞台表演，將海濱區域打造成刺激歡樂的世界。

現場有超過25款刺激機動遊戲。

AIA嘉年華一直大受歡迎，讓大家可以沉浸於歡樂的空間之中。除了不少於25款機動遊戲、30個攤位遊戲以及過百萬隻毛公仔獎品之外，今年還邀請到世界知名馬戲團Gandeys Circus 製作國際巡迴馬戲雜技表演。此外，AIA嘉年華於明年1月與華納唱片合作，舉辦一場「Live at the Big Top」的音樂騷，由本地及國際音樂人表演，詳情將日後公布。

除了不同攤位遊戲之外，明年1月還會舉辦現場音樂表演。

由9月30日起，AIA嘉年華的街頭表演會將於全港指定地點派發免費門票及代幣予公眾，屆時留意官方社交平台。AIA嘉年華門票將於9月27日起開始發售，由合作夥伴提供折扣及早鳥優惠。早鳥優惠包括每張門票最多節省$36港元、提前預訂熱門日期門票、使用優先通道加快進入場地以及享有額外代幣套票優惠。另外，由即日起至10月15日，遊客在官方網站購票可參加抽獎，有機會贏取至尊門票乙張，獲獎者和其四位朋友可享5小時免費任玩機動遊戲及400個代幣。