張智霖兒子張慕童 被指歧視亞裔 終發文道歉：「我作為中國人要有擔當」

加密貨幣交易平台「JPEX」,上星期被證監會點名批評為無牌經營,至今已有多人涉嫌「串謀詐騙」被捕,當中包括林作及YouTuber陳怡。而曾擔任JPEX 香港區代言人的張智霖,早前亦被警方邀請協助調查。不過一波未平一波又起,張智霖的16歲兒子張慕童(魔童) 同樣成為大眾焦點,他突然被網友翻出一條4年前的短片,片中魔童唱出的歌詞及手勢都被指歧視亞裔,網民紛紛炮轟,魔童最終發長文道歉!

被翻出的短片中,魔童手舞足蹈的以英語唱Rap,其中一段歌詞是:「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(我問他們能否看見,他們應該知道我給了他們眼鏡就會變成數學家,他們來自廣州,他們看見我在吃狗肉,他們說也想要一些……)」

除了歌詞的含意,魔童唱的時候更用雙手將眼角拉起呈「瞇瞇眼」,遭網友炮轟是做了歧視亞裔的手勢,連帶父母張智霖及袁詠儀亦被罵管教兒子不善。

在龐大壓力下,魔童昨(26日)晚上在社交平台寫下長文道歉,形容自己犯了嚴重的錯誤,而且「我作為中國人要有擔當,有錯要認,有錯更要改。」並稱希望大家在未來的日子會繼續指導他。