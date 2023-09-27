張智霖兒子張慕童 被指歧視亞裔 終發文道歉：「我作為中國人要有擔當」

加密貨幣交易平台「JPEX」，上星期被證監會點名批評為無牌經營，至今已有多人涉嫌「串謀詐騙」被捕，當中包括林作及YouTuber陳怡。而曾擔任JPEX 香港區代言人的張智霖，早前亦被警方邀請協助調查。不過一波未平一波又起，張智霖的16歲兒子張慕童(魔童) 同樣成為大眾焦點，他突然被網友翻出一條4年前的短片，片中魔童唱出的歌詞及手勢都被指歧視亞裔，網民紛紛炮轟，魔童最終發長文道歉！

被翻出的短片中，魔童手舞足蹈的以英語唱Rap，其中一段歌詞是：「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（我問他們能否看見，他們應該知道我給了他們眼鏡就會變成數學家，他們來自廣州，他們看見我在吃狗肉，他們說也想要一些……）」

除了歌詞的含意，魔童唱的時候更用雙手將眼角拉起呈「瞇瞇眼」，遭網友炮轟是做了歧視亞裔的手勢，連帶父母張智霖及袁詠儀亦被罵管教兒子不善。

在龐大壓力下，魔童昨（26日）晚上在社交平台寫下長文道歉，形容自己犯了嚴重的錯誤，而且「我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。」並稱希望大家在未來的日子會繼續指導他。