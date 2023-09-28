香港夜繽紛｜利園「WE OUTSIDE!」5大晚間限定主題活動 DJ滑板派對/ 籃球表演/ 免費派小食

香港夜繽紛｜由希慎策劃，利園協會全力支持的「WE OUTSIDE!」，帶來不一樣的「食、買、賞、玩、 閑」夜間體驗！從2023年9月28日起至10月2日、10月5日至10月8日期間，利園區設五大期間限定主題活動，包括白沙道城市露營體驗、滑板聯乘DJ的派對、籃球表演、巨型美妝箱及連串驚喜派送、快閃表演等。活動期間多間商鋪更會延長營業時段，將熱鬧氣氛延續至夜深！

「WE OUTSIDE! WE BALLERS」霓虹籃球場 / 1對1籃球表演賽

希慎廣場5樓中庭將化身成霓虹打卡籃球場，場內更會上演多場「1 對 1」熱血籃球表演，包括香港女子籃球代表、香港隊代表、甲一銀牌籃球聯賽冠軍球隊成員倪碧賢、甲組銀牌籃球聯賽2023亞軍楊溢希等代表，球迷們準備好未？

「WE OUTSIDE! WE BALLERS」限定 1 對 1 籃球表演賽

日期：2023年9月28日(星期四) 至10月2日(星期一)，及2023年10月6日(星期五) 至10月7日(星期六)

時間：晚上7時半至9時半

地點：希慎廣場5樓中庭

「WE OUTSIDE! WE SKATE」滑板表演 X DJ音樂

希慎廣場4樓 #UrbanPark 將舉辦滑板音樂派對，邀請到 DJ Tiga、DJ Topher 等到場表演，以強勁的DJ打碟配合精彩的滑板表演，帶來多重感官衝擊！場地開放時間更特意延長至深夜 11 時，開放公眾參與，讓一眾滑板愛好者可以於繁華鬧市中熱烈比拼，盡情享受這場滑板音樂派對！

「WE OUTSIDE! WE SKATE」滑板表演與 DJ 音樂潮玩派對

日期：2023年9月28日(星期四) 至10月1日(星期日)，及2023年10月5日(星期四) 至10月7日(星期六)

時間：晚上8時至11時

地點：希慎廣場4樓 #UrbanPark

備註：須按大會現場指示進場

活動詳情及報名：須按主辦單位現場指示進場，適合8歲或以上的人士可以帶同自己的滑板入場試玩，費用全免，接受現場登記，額滿即止。所有使用者必須簽署有關免責聲明方可進入，18歲以下的使用者須由其家長及監護人簽署免責聲明。

啟超道「WE OUTSIDE! GO MUSIC」呈獻精彩街舞表演

作為利園區的主要道路之一的啓超道，將變成經典音樂及快閃表演的舞台。利園區將邀請不同單位，於9月28日起至10月8日期間於指定時間舉行樂器演奏，更將於指定時間呈獻快閃街舞表演，為途人呈送雙重視聽驚喜！

另外，特色飲食商戶包括 Bakehouse、Dodam Chicken、魚事者等將一同投入盛會，於9月28日至10月2日、10月5日至8日的下午5時至晚上8時半期間，以快閃形式不定時免費派送滋味小食！

魚事者、Dodam Chicken、Bakehouse

「WE OUTSIDE! WE SURPRISE」連串派送驚喜及快閃表演

日期：2023年9月28日(星期四) 至10月2日(星期一)，及2023年10月5日(星期四) 至10月7日(星期六)

時間：晚上7時至9時

地點：啓超道

備註：免費入場

白沙道「WE OUTSIDE! WE CHILL」 戶外露營節

由10月5日至10月8日一連四晚，利園區白沙道將聯手i.t. blue block打造成露營營地，以山系型格帳篷及露營桌椅佈置，並掛上具懷舊風調的戶外裝飾串燈，讓您享受愜意盎然的藝文活動。利園區更會聯手一系列精選餐飲商戶，包括‥Small 調製多款特色雞尾酒、山浪MtWaves供應限定聯乘食品、SSI國際唎酒師亦會即席分享多款特色清酒。

「WE OUTSIDE! WE CHILL」白沙道戶外露營節

日期：2023年10月5日(星期四) 至10月8日(星期日)

時間：傍晚5時至晚上11時

地點：白沙道

備註：須按主辦單位現場指示進場

WE OUTSIDE! WE BEAUTY 打卡必到巨型美妝箱

希慎廣場1樓中庭將設置期間限定的全透明巨型美妝箱，日間與誠品書店聯手合作，放置由誠品書店揀選的以潮流風尚為主題的書籍。凡把「打卡」照片上 載至 Instagram，hashtag「#WeOutside #WeBeauty」，並標註 Lee Gardens 及誠品書店的社交媒體平台，即可獲得誠品書店現金券乙張。晚上美妝箱更會化身夢幻妝容空間，為您打造眼前一亮的夜間妝容及美髮！

「WE OUTSIDE! WE BEAUTY」 全透明巨型美妝箱