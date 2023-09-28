新地12大商場優惠 大派禮物回贈、送回程車票

中秋節假期加上十一國慶，除了香港人有3天連假，國內亦展開一連八天的黃金周長假期。為了配合政府「香港夜繽紛」 活動，加上中港客人長假期消費意欲高，新地12大商場推出「十一激賞祭」，除了送禮之外，遊客更可享受指定口岸訪港禮遇及酒店旅客獨家優惠。

新地12大商場推出優惠。

上水廣場於羅湖、落馬洲及蓮塘口岸3大口岸特設商場推廣大使，推出「遊賞來港」旅客專享禮遇，送出300份旅客禮包及迎新禮遇，高達HK$1500。鄰近深圳灣口岸的屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，亦會在來往屯門及深圳灣口岸的落車點大派禮物及商戶優惠券，另外旅客只要成為The Point會員及於場內消費，更可換領城巴B3X回程車票，免費返回深圳灣口岸。

PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節。

PopWalk天晉滙舉辦首個將軍澳啤酒節「PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節」，The Point會員可憑指定積分及消費，加$1換購香腸拼盤或德國咸豬手。將軍澳坑口東港城推出「動感二重賞」，The Point會員於場內指定時尚服飾及運動用品商戶消費滿指定金額，即可獲贈高達HK$600 Nike現金禮券。

新地12大商場激賞推廣活動：

1）限時大激搶送禮

東港城 由即日起至11月12日於場內指定時尚服飾及運動用品商戶，消費滿指定金額：

獎賞一：消費滿HK$2,500賞HK$200東港城Nike電子贈券。

獎賞二︰消費滿HK$4,500賞HK$400東港城Nike電子贈券。 上水廣場 The Point會員於9月至10月期間指定週末一連6天，於晚上8時後消費滿指定金額及指Point Dollar，即可限時激搶逾100份至潮精選禮品 （如iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等)，及加送1小時夜市泊車券乙張。 將軍澳中心 晚上9時後消費合共送出HK$128,000回贈：

The Point會員於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣#消費滿指定金額（晚上9時後，以機印單據時間計算），即可獲指定獎賞同時賺取積分。

即日電子消費滿HK$600，（最多可累積2組不同單據，每張須滿HK$100或以上)，送Anytime Fitness 7天運動通行證2張 + 4小時免費泊車優惠（包括︰2小時免費泊車優惠 + 2小時免費泊車券 (供下次使用) PopWalk 天晉滙 PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節：

日期：10月1日至10月29日

時間：下午4時至晚上10時

地點：Ocean PopWalk地下露天長廊及中庭

優惠：

－$240（66折）購買Das Bier 德國啤酒通行證。

－The Point會員以 500分 / 2,000分換領預留證，憑即日消費滿HK$300 / $1,000，即可以$1換購香腸拼盤 / 德國咸豬手。

－有獎遊戲攤位。

－面部彩繪及傳統啤酒節服飾體驗。

－The Point會員積分或消費換領4款德國啤酒試飲。 Mikiki 即日起至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨幣消費滿HK$45,000賞HK$3,100 Mikiki零售電子贈券！ (名額有限，換完即止) life@KCC &

Joy@KCC 由即日起至10月31日，於推廣期內晚上8時後消費滿HK$500，即可獲Anytime Fitness 7天健身體驗通行證1張。

2）指定口岸訪港禮遇

上水廣場 上水廣場於羅湖、落馬洲及蓮塘三大口岸，特設商場推廣大使，推出「遊賞來港」旅客專享禮遇，送出300份旅客禮包及迎新禮遇，高達HK$1500。 卓爾廣場及錦薈坊 於來往屯門及深圳灣口岸的落車點大派禮物及商戶優惠券，旅客成為The Point會員並於場內消費滿HK$300及關注「香港卓爾廣場及錦薈坊」微信公眾號，可換領城巴B3X回程車票，免費返回深圳灣口岸。

3）酒店旅客獨家尊賞

