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新地12大商場優惠 大派禮物回贈、送回程車票

by editorial

中秋節假期加上十一國慶，除了香港人有3天連假，國內亦展開一連八天的黃金周長假期。為了配合政府「香港夜繽紛」 活動，加上中港客人長假期消費意欲高，新地12大商場推出「十一激賞祭」，除了送禮之外，遊客更可享受指定口岸訪港禮遇及酒店旅客獨家優惠。

新地12大商場推出優惠。

上水廣場於羅湖、落馬洲及蓮塘口岸3大口岸特設商場推廣大使，推出「遊賞來港」旅客專享禮遇，送出300份旅客禮包及迎新禮遇，高達HK$1500。鄰近深圳灣口岸的屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，亦會在來往屯門及深圳灣口岸的落車點大派禮物及商戶優惠券，另外旅客只要成為The Point會員及於場內消費，更可換領城巴B3X回程車票，免費返回深圳灣口岸。

PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節。

PopWalk天晉滙舉辦首個將軍澳啤酒節「PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節」，The Point會員可憑指定積分及消費，加$1換購香腸拼盤或德國咸豬手。將軍澳坑口東港城推出「動感二重賞」，The Point會員於場內指定時尚服飾及運動用品商戶消費滿指定金額，即可獲贈高達HK$600 Nike現金禮券。

新地12大商場激賞推廣活動：
1）限時大激搶送禮

東港城由即日起至11月12日於場內指定時尚服飾及運動用品商戶，消費滿指定金額：
獎賞一：消費滿HK$2,500賞HK$200東港城Nike電子贈券。
獎賞二︰消費滿HK$4,500賞HK$400東港城Nike電子贈券。
上水廣場The Point會員於9月至10月期間指定週末一連6天，於晚上8時後消費滿指定金額及指Point Dollar，即可限時激搶逾100份至潮精選禮品 （如iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等)，及加送1小時夜市泊車券乙張。
將軍澳中心晚上9時後消費合共送出HK$128,000回贈：
The Point會員於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣#消費滿指定金額（晚上9時後，以機印單據時間計算），即可獲指定獎賞同時賺取積分。
即日電子消費滿HK$600，（最多可累積2組不同單據，每張須滿HK$100或以上)，送Anytime Fitness 7天運動通行證2張 + 4小時免費泊車優惠（包括︰2小時免費泊車優惠 + 2小時免費泊車券 (供下次使用)
PopWalk 天晉滙PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節：
日期：10月1日至10月29日
時間：下午4時至晚上10時
地點：Ocean PopWalk地下露天長廊及中庭
優惠：
－$240（66折）購買Das Bier 德國啤酒通行證。
－The Point會員以 500分 / 2,000分換領預留證，憑即日消費滿HK$300 / $1,000，即可以$1換購香腸拼盤 / 德國咸豬手。
－有獎遊戲攤位。
－面部彩繪及傳統啤酒節服飾體驗。
－The Point會員積分或消費換領4款德國啤酒試飲。
Mikiki即日起至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨幣消費滿HK$45,000賞HK$3,100 Mikiki零售電子贈券！ (名額有限，換完即止)
life@KCC &
Joy@KCC		由即日起至10月31日，於推廣期內晚上8時後消費滿HK$500，即可獲Anytime Fitness 7天健身體驗通行證1張。

2）指定口岸訪港禮遇

上水廣場上水廣場於羅湖、落馬洲及蓮塘三大口岸，特設商場推廣大使，推出「遊賞來港」旅客專享禮遇，送出300份旅客禮包及迎新禮遇，高達HK$1500。
卓爾廣場及錦薈坊於來往屯門及深圳灣口岸的落車點大派禮物及商戶優惠券，旅客成為The Point會員並於場內消費滿HK$300及關注「香港卓爾廣場及錦薈坊」微信公眾號，可換領城巴B3X回程車票，免費返回深圳灣口岸。

3）酒店旅客獨家尊賞

北角匯即日起至10月31日，北角匯與香港維港凱悅尚萃酒店合作，訪港旅客入住時只需出示酒店卡及有效旅遊證件，即可享3大禮遇：
禮遇一：於北角匯一期商戶消費滿HK$100，即賞HK$20一田超市禮券。
禮遇二：免費領取「商戶優惠小冊子」享高達HK$400商戶現金折扣。
禮遇三：登記成為The Point 新會員，無須消費，有機會領取價值HK$300鮑魚及禮券迎新大禮包。
上水廣場日期：9月29日至10月31日
時間：早上10時至晚上10時
地點：上水廣場4樓顧客服務中心
－出示有效旅遊證件及即場成功登記The Point 會員即賞商場HK$100零售電子券1張。
－聯乘逾60間商戶推出低至1折優惠。
－The Point會員同日於場內以電子貨幣消費滿HK$3,000 / HK$6,000 / HK$10,000 （最多累積兩組單據，每組須滿HK$100），即賞多款旅客禮包。
東港城由即日起至11月12日，訪港旅客於推廣期內在東港城完成指定任務，隨時拎走HK$1,120電子贈券，高達100%回贈 。
獎賞一︰出示旅遊證件及抵港證明+ 成為The Point會員賞HK$100東港城零售電子贈券及HK$20一田超市電子現金券。
獎賞二︰出示旅遊證件及抵港證明，即日電子消費滿HK$1,000賞HK$1,000東港城珠寶及鐘錶電子贈券。
將軍澳中心即日起至10月31日，The Point會員推廣期內憑有效航空公司發出的登機證或跨境車票／火車票，於將軍澳中心、PopDeli及PopFood以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲高達HK$870商場電子贈券，兼同時賺取積分。
獎賞一︰於餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿HK$500，即可獲得 HK$70將軍澳中心電子贈券組合。 獎賞二︰於零售商戶以電子貨幣消費滿HK$1000，即送HK$150將軍澳中心電子贈券組合。
PopWalk天晉滙由即日起至12月31日，旅客只需親臨指定地點並出示有效訪港旅遊證件，即可換領以下精彩禮遇：
－出示有效旅遊證件及即場成功登記The Point會員即賞商場HK$100零售電子券1張。
－The Point會員同日於場內以電子貨幣單一消費滿HK$300，即賞商場HK$50美食電子券1張。
－The Point會員同日於場內以電子貨幣消費滿HK$800（最多累積兩組單據，每組須滿HK$100），即賞2小時Tokyobike單車租賃及商場HK$50美食電子券1張。
卓爾廣場即日起至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨幣消費滿HK$45,000賞HK$3,100卓爾廣場零售電子贈券，訪港旅客出示有效旅遊證件，即額外賞HK$200零售電子贈券！（名額有限，換完即止）
錦薈坊由即日至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨消費滿HK$55,000賞HK$3,800錦薈坊零售電子贈券，訪港旅客出示有效旅遊證件，即額外賞HK$200零售電子贈券！（名額有限，換完即止）
荃錦中心及新領域廣場由即日起至10月31日，訪港旅客出示旅遊證明文件登記成為The Point新會員，無須消費，有機會領取價值HK$295鮑魚及禮券迎新大禮包。

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