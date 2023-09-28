新地12大商場優惠 大派禮物回贈、送回程車票
中秋節假期加上十一國慶，除了香港人有3天連假，國內亦展開一連八天的黃金周長假期。為了配合政府「香港夜繽紛」 活動，加上中港客人長假期消費意欲高，新地12大商場推出「十一激賞祭」，除了送禮之外，遊客更可享受指定口岸訪港禮遇及酒店旅客獨家優惠。
上水廣場於羅湖、落馬洲及蓮塘口岸3大口岸特設商場推廣大使，推出「遊賞來港」旅客專享禮遇，送出300份旅客禮包及迎新禮遇，高達HK$1500。鄰近深圳灣口岸的屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，亦會在來往屯門及深圳灣口岸的落車點大派禮物及商戶優惠券，另外旅客只要成為The Point會員及於場內消費，更可換領城巴B3X回程車票，免費返回深圳灣口岸。
PopWalk天晉滙舉辦首個將軍澳啤酒節「PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節」，The Point會員可憑指定積分及消費，加$1換購香腸拼盤或德國咸豬手。將軍澳坑口東港城推出「動感二重賞」，The Point會員於場內指定時尚服飾及運動用品商戶消費滿指定金額，即可獲贈高達HK$600 Nike現金禮券。
新地12大商場激賞推廣活動：
1）限時大激搶送禮
|東港城
|由即日起至11月12日於場內指定時尚服飾及運動用品商戶，消費滿指定金額：
獎賞一：消費滿HK$2,500賞HK$200東港城Nike電子贈券。
獎賞二︰消費滿HK$4,500賞HK$400東港城Nike電子贈券。
|上水廣場
|The Point會員於9月至10月期間指定週末一連6天，於晚上8時後消費滿指定金額及指Point Dollar，即可限時激搶逾100份至潮精選禮品 （如iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等)，及加送1小時夜市泊車券乙張。
|將軍澳中心
|晚上9時後消費合共送出HK$128,000回贈：
The Point會員於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣#消費滿指定金額（晚上9時後，以機印單據時間計算），即可獲指定獎賞同時賺取積分。
即日電子消費滿HK$600，（最多可累積2組不同單據，每張須滿HK$100或以上)，送Anytime Fitness 7天運動通行證2張 + 4小時免費泊車優惠（包括︰2小時免費泊車優惠 + 2小時免費泊車券 (供下次使用)
|PopWalk 天晉滙
|PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節：
日期：10月1日至10月29日
時間：下午4時至晚上10時
地點：Ocean PopWalk地下露天長廊及中庭
優惠：
－$240（66折）購買Das Bier 德國啤酒通行證。
－The Point會員以 500分 / 2,000分換領預留證，憑即日消費滿HK$300 / $1,000，即可以$1換購香腸拼盤 / 德國咸豬手。
－有獎遊戲攤位。
－面部彩繪及傳統啤酒節服飾體驗。
－The Point會員積分或消費換領4款德國啤酒試飲。
|Mikiki
|即日起至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨幣消費滿HK$45,000賞HK$3,100 Mikiki零售電子贈券！ (名額有限，換完即止)
|life@KCC &
Joy@KCC
|由即日起至10月31日，於推廣期內晚上8時後消費滿HK$500，即可獲Anytime Fitness 7天健身體驗通行證1張。
2）指定口岸訪港禮遇
|上水廣場
|上水廣場於羅湖、落馬洲及蓮塘三大口岸，特設商場推廣大使，推出「遊賞來港」旅客專享禮遇，送出300份旅客禮包及迎新禮遇，高達HK$1500。
|卓爾廣場及錦薈坊
|於來往屯門及深圳灣口岸的落車點大派禮物及商戶優惠券，旅客成為The Point會員並於場內消費滿HK$300及關注「香港卓爾廣場及錦薈坊」微信公眾號，可換領城巴B3X回程車票，免費返回深圳灣口岸。
3）酒店旅客獨家尊賞
|北角匯
|即日起至10月31日，北角匯與香港維港凱悅尚萃酒店合作，訪港旅客入住時只需出示酒店卡及有效旅遊證件，即可享3大禮遇：
禮遇一：於北角匯一期商戶消費滿HK$100，即賞HK$20一田超市禮券。
禮遇二：免費領取「商戶優惠小冊子」享高達HK$400商戶現金折扣。
禮遇三：登記成為The Point 新會員，無須消費，有機會領取價值HK$300鮑魚及禮券迎新大禮包。
|上水廣場
|日期：9月29日至10月31日
時間：早上10時至晚上10時
地點：上水廣場4樓顧客服務中心
－出示有效旅遊證件及即場成功登記The Point 會員即賞商場HK$100零售電子券1張。
－聯乘逾60間商戶推出低至1折優惠。
－The Point會員同日於場內以電子貨幣消費滿HK$3,000 / HK$6,000 / HK$10,000 （最多累積兩組單據，每組須滿HK$100），即賞多款旅客禮包。
|東港城
|由即日起至11月12日，訪港旅客於推廣期內在東港城完成指定任務，隨時拎走HK$1,120電子贈券，高達100%回贈 。
獎賞一︰出示旅遊證件及抵港證明+ 成為The Point會員賞HK$100東港城零售電子贈券及HK$20一田超市電子現金券。
獎賞二︰出示旅遊證件及抵港證明，即日電子消費滿HK$1,000賞HK$1,000東港城珠寶及鐘錶電子贈券。
|將軍澳中心
|即日起至10月31日，The Point會員推廣期內憑有效航空公司發出的登機證或跨境車票／火車票，於將軍澳中心、PopDeli及PopFood以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲高達HK$870商場電子贈券，兼同時賺取積分。
獎賞一︰於餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿HK$500，即可獲得 HK$70將軍澳中心電子贈券組合。 獎賞二︰於零售商戶以電子貨幣消費滿HK$1000，即送HK$150將軍澳中心電子贈券組合。
|PopWalk天晉滙
|由即日起至12月31日，旅客只需親臨指定地點並出示有效訪港旅遊證件，即可換領以下精彩禮遇：
－出示有效旅遊證件及即場成功登記The Point會員即賞商場HK$100零售電子券1張。
－The Point會員同日於場內以電子貨幣單一消費滿HK$300，即賞商場HK$50美食電子券1張。
－The Point會員同日於場內以電子貨幣消費滿HK$800（最多累積兩組單據，每組須滿HK$100），即賞2小時Tokyobike單車租賃及商場HK$50美食電子券1張。
|卓爾廣場
|即日起至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨幣消費滿HK$45,000賞HK$3,100卓爾廣場零售電子贈券，訪港旅客出示有效旅遊證件，即額外賞HK$200零售電子贈券！（名額有限，換完即止）
|錦薈坊
|由即日至2023年10月31日，The Point會員即日以電子貨消費滿HK$55,000賞HK$3,800錦薈坊零售電子贈券，訪港旅客出示有效旅遊證件，即額外賞HK$200零售電子贈券！（名額有限，換完即止）
|荃錦中心及新領域廣場
|由即日起至10月31日，訪港旅客出示旅遊證明文件登記成為The Point新會員，無須消費，有機會領取價值HK$295鮑魚及禮券迎新大禮包。