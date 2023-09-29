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啟德AIRSIDE｜MINI BIG LOVE POPUP 全新純電車款首亮相/ 聯乘時裝展/ 期間限定Café

by editorial

MINI 落戶啟德最新大型購物熱點AIRSIDE！全新 MINI BIG LOVE POPUP at AIRSIDE 已於9月28日、啟德 AIRSIDE 開幕當天一同盛大開幕，位於地下9號舖的「MINI BIG LOVE POPUP」設有4大亮點，除了首次展出純電車款MINI COUNTRYMAN，更會有時裝展及期間限定主題Café，一家大細都合適！

全新電動 MINI ELECTRIC COUNTRYMAN 首度亮相

「MINI BIG LOVE POPUP」擺放了不同 MINI ELECTRIC 車款，更展出了月前推出、全新純電的 MINI COUNTRYMAN，此車為全港最受歡迎的SUV車型及尺寸，更高、更長，並採用全新MINI設計語言 — CHARISMATIC SIMPLICITY 「至簡．緻形」，佩備全球首個高解像度的圓形 OLED 顯示器 及「MINI操作系統9」，正式把車廂帶進數碼世代，亦使用了大量環保物料。

MINI eSTORE 即可預售> bit.ly/3sNzjWy

「MINI BIG LOVE POPUP」MINI ELECTRIC 限定優惠

除了亞洲首次展出的 MINI COUNTRYMAN，同場還設有「MINI BIG LOVE POPUP」MINI ELECTRIC 限定優惠價，MINI ELECTRIC 特選顏色 MELTING SLIVER / BRITISH RACING GREEN 可享「一換一」新升級優惠價 $269,800 (原價：$339,800)。

MINI X YDC Fashion Showcase SS24 「Wilsonkaki SS24系列時裝展」

MINI 與本地時裝一向存有深厚連繫，連續7年成為「香港青年時裝設計家創作表演賽」(YDC) 總決賽的主力贊助。2019年YDC冠軍葉嘉祺(Wilson Yip，Wilsonkaki) 將MINI可持續性及愛與包容的靈感融入其品牌系列，推出 Wilsonkaki SS24 Collection。今次 AIRSIDE「MINI BIG LOVE POPUP」將展出 Wilsonkaki SS24 Collection，供一眾時裝愛好者感受這個充滿創意和魅力的春夏系列。

MINI 主題Café：手沖咖啡/ 輕食/ 經典童年回憶蛋糕

為了讓顧客有更美滿的體驗，「MINI BIG LOVE POPUP」，特設MINI主題 Café，出售兩款套餐：

  • 「MINI CAFE WEEKEND SET」($188)：MINI 特備茶點，DOMINIQUE 特色蛋糕配 Sensory Zero Signature 咖啡乙份及 MINI 餐具套裝
  • 「MINI CAFE WEEKDAY SET」($128)：DOMINIQUE 特色蛋糕配 Sensory Zero Signature 咖啡乙份及 MINI餐具套裝

享受美食同時，這裡更是一個充滿濃厚車迷文化的聖地，內部裝潢設計獨具一格，車迷還可以帶走各式各樣的 MINI 限量紀念品。

惠顧兩款套餐各可享免費泊車兩小時

同場加設打卡互動遊戲贏獎賞

公眾人士凡登記蒞臨 MINI BIG LOVE POPUP，即可獲 MINI 手提袋乙個(數量有限，送完即止)，同場還設有兩大打卡互動遊戲，只要按照指引完成任務，便有機會贏取豐富獎賞：

  •  【遊戲一】親臨MINI POP-UP SHOP 會場打卡拍照並上傳至 INSTAGRAM STORY (需設定為公開帳號)，並@minihk_official，加入hashtag #MINIPOPUP、 #MINIBIGLOVE及#MINIGIVEAWAY，並展示給工作人員，把愉快體驗分享給您的 親朋好友，即獲MINI POPUP限量紀念品乙份，每人只限參加乙次。
  • 【遊戲二】親臨MINI POP-UP SHOP會場打卡拍照，並錄整一段 REELS 影片，把三 張您認為最美麗或最有創意的照片及 REELS 影片，分別上傳到 INSTAGRAM 帖文 (需設定為公開帳號)，並@minihk_official，並加入hashtag #MINIPOPUP、 #MINIBIGLOVE及#MINIGIVEAWAY，把愉快體驗分享給您的親朋好友，即有機會 被選中獲取 MINI 獎賞 (價值$1,000)，名額30個，被選中得獎者會於10月29日前收 到專人 INSTAGRAM 信息通知領獎詳情。

MINI BIG LOVE POPUP 活動詳情：

  • 日期：9月28日至10月8日
  • 時間：11:00 至 20:00
  • 地點：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE地下G009號舖
  • 網址：www.MINIHK.com
  • 登記Popup：https://bit.ly/3ZCI2aq

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