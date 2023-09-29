啟德AIRSIDE｜MINI BIG LOVE POPUP 全新純電車款首亮相/ 聯乘時裝展/ 期間限定Café

MINI 落戶啟德最新大型購物熱點AIRSIDE！全新 MINI BIG LOVE POPUP at AIRSIDE 已於9月28日、啟德 AIRSIDE 開幕當天一同盛大開幕，位於地下9號舖的「MINI BIG LOVE POPUP」設有4大亮點，除了首次展出純電車款MINI COUNTRYMAN，更會有時裝展及期間限定主題Café，一家大細都合適！

全新電動 MINI ELECTRIC COUNTRYMAN 首度亮相

「MINI BIG LOVE POPUP」擺放了不同 MINI ELECTRIC 車款，更展出了月前推出、全新純電的 MINI COUNTRYMAN，此車為全港最受歡迎的SUV車型及尺寸，更高、更長，並採用全新MINI設計語言 — CHARISMATIC SIMPLICITY 「至簡．緻形」，佩備全球首個高解像度的圓形 OLED 顯示器 及「MINI操作系統9」，正式把車廂帶進數碼世代，亦使用了大量環保物料。

MINI eSTORE 即可預售> bit.ly/3sNzjWy

「MINI BIG LOVE POPUP」MINI ELECTRIC 限定優惠

除了亞洲首次展出的 MINI COUNTRYMAN，同場還設有「MINI BIG LOVE POPUP」MINI ELECTRIC 限定優惠價，MINI ELECTRIC 特選顏色 MELTING SLIVER / BRITISH RACING GREEN 可享「一換一」新升級優惠價 $269,800 (原價：$339,800)。

MINI X YDC Fashion Showcase SS24 「Wilsonkaki SS24系列時裝展」

MINI 與本地時裝一向存有深厚連繫，連續7年成為「香港青年時裝設計家創作表演賽」(YDC) 總決賽的主力贊助。2019年YDC冠軍葉嘉祺(Wilson Yip，Wilsonkaki) 將MINI可持續性及愛與包容的靈感融入其品牌系列，推出 Wilsonkaki SS24 Collection。今次 AIRSIDE「MINI BIG LOVE POPUP」將展出 Wilsonkaki SS24 Collection，供一眾時裝愛好者感受這個充滿創意和魅力的春夏系列。

MINI 主題Café：手沖咖啡/ 輕食/ 經典童年回憶蛋糕

為了讓顧客有更美滿的體驗，「MINI BIG LOVE POPUP」，特設MINI主題 Café，出售兩款套餐：

「MINI CAFE WEEKEND SET」($188) ：MINI 特備茶點，DOMINIQUE 特色蛋糕配 Sensory Zero Signature 咖啡乙份及 MINI 餐具套裝

：MINI 特備茶點，DOMINIQUE 特色蛋糕配 Sensory Zero Signature 咖啡乙份及 MINI 餐具套裝 「MINI CAFE WEEKDAY SET」($128)：DOMINIQUE 特色蛋糕配 Sensory Zero Signature 咖啡乙份及 MINI餐具套裝

享受美食同時，這裡更是一個充滿濃厚車迷文化的聖地，內部裝潢設計獨具一格，車迷還可以帶走各式各樣的 MINI 限量紀念品。

惠顧兩款套餐各可享免費泊車兩小時

同場加設打卡互動遊戲贏獎賞

公眾人士凡登記蒞臨 MINI BIG LOVE POPUP，即可獲 MINI 手提袋乙個(數量有限，送完即止)，同場還設有兩大打卡互動遊戲，只要按照指引完成任務，便有機會贏取豐富獎賞：

【遊戲一】親臨MINI POP-UP SHOP 會場打卡拍照並上傳至 INSTAGRAM STORY (需設定為公開帳號)，並@minihk_official，加入hashtag #MINIPOPUP、 #MINIBIGLOVE及#MINIGIVEAWAY，並展示給工作人員，把愉快體驗分享給您的 親朋好友，即獲MINI POPUP限量紀念品乙份，每人只限參加乙次。

【遊戲二】親臨MINI POP-UP SHOP會場打卡拍照，並錄整一段 REELS 影片，把三 張您認為最美麗或最有創意的照片及 REELS 影片，分別上傳到 INSTAGRAM 帖文 (需設定為公開帳號)，並@minihk_official，並加入hashtag #MINIPOPUP、 #MINIBIGLOVE及#MINIGIVEAWAY，把愉快體驗分享給您的親朋好友，即有機會 被選中獲取 MINI 獎賞 (價值$1,000)，名額30個，被選中得獎者會於10月29日前收 到專人 INSTAGRAM 信息通知領獎詳情。

MINI BIG LOVE POPUP 活動詳情：