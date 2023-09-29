啟德AIRSIDE ｜商場開幕直擊！逾70萬平方呎＋超過40間食肆＋室內衝浪＋巨幕MCL影院

啟德AIRSIDE ｜ 啟德新商場 AIRSIDE 昨日（9月28日）開幕，商場連接港鐵啟德站C出口，以及新蒲崗Mikiki天橋，交通可謂相當便利。AIRSIDE 樓高47層綜合大樓並提供32層甲級寫字樓，面積達70萬平方呎，匯聚多個消閒娛樂、零售和餐飲商戶，同時也是寵物友善和可持續發展商場，九龍東的街坊們又多個地方消遣了！

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啟德新開商場AIRSIDE，匯聚逾40間食肆及多個生活品牌。

AIRSIDE為寵物友善商場，愛寵可進入商場外，更有竉物用品和美容店。

加入航空元素活動 向舊啟德機場致敬

商場位於舊啟德機場，因此也圍繞著航空和飛行元素，一眾開幕活動會有航空設置展覽、小型飛機展示、沉浸式模擬飛行體驗及工作坊，讓大眾可以親身體驗與飛行相關的活動。

曾於1971年由香港航空傳奇人物「錢氏兄弟」錢耀宗和錢耀昌駕駛的「小獵犬100型」也首次於香港商場出現。

商場2樓中庭有「想飛」（Desire to Fly）主題展覽，展出舊機場照片、舊登機證、舊機票等珍貴文物。

3樓有「GATE33藝文館」，帶領大眾回憶啟德機場的各種時刻。

無人機足球體驗

模擬飛行體驗

實行可持續發展理念

AIRSIDE的總綠化面積佔整個項目的三分之一，有接近 18,000 平方呎的露天空間設有空中花園、露天劇場及都市農莊供公眾及租戶享用。訪客可於6樓的空中花園一邊飽覽城市多樣的自然生態，一邊享受綠意盎然的景色。都市農莊AIR FARM位於商場2樓，佔地共6,000平方呎，並將根據時令種植超過50款農作物； AIRSIDE會定期於農圃為公眾及租戶舉辦都市種植工作坊，部份收成會與商場內的餐飲店共享，於城市中提供真正的農田直送（Farm-to-table）餐飲體驗；其餘的農作物則會與社區及有需要的社福機構分享，以自然為本的舉指推廣低碳足跡的生活模式。

商場亦配備多項符合國際標準的環保設施，包括全港首個智能廢物分類管理系統、智能泊單車系統及高效節能區域供冷系統（District Cooling System），以及多達850個電動車充電停車位，務求成為香港最能體現可持續發展的地標之一。

都市農莊

逾40間餐飲食肆進駐

AIRSIDE商場共有多達40間餐飲食肆，包括亞洲美饌、國際佳餚、特色烘焙店、露天茶座、輕食打卡咖啡室及茶屋、人氣過江龍料理或是本地薑食店。

當中有日本必吃人氣抹茶名店nana’s green tea、西式扒房Chef’s Cuts、韓國釜山過江龍燒肉店冬柏、招牌烤鴨專門店阿不鴨不、現代中餐廳嵐月等、主打有機飼養「未來牛」的北海道燒肉名店「燒肉火蔵KAGURA 」。

AIRSIDE亦積極與場內餐飲商戶合作推動可持續生活模式，例如夥拍主打西式戶外料理的GOOCA及優質烘焙店Homebake推出採用本地食材、美味又健康的低碳菜單。GOOCA更會與本地非牟利團體如惜食堂及剩食應用程式合作，一同處理廚餘問題，為環保出一分力。

日本人氣抹茶店nana’s green tea

韓國釜山過江龍燒肉店冬柏

北海道燒肉店 燒肉火藏KAGURA

乳酪雪糕店 Smile Yogurt

韓國過江龍Terrace in Seaside

商場設有美食廣場 FOODMUSE，內有共11個品牌進駐，當中包括Pepper Lunch、古早台屋、韓國餐廳Today Hangang、山城小麵、幸福巷子等，多國美食供大家慢慢選擇。

生活消閒商戶

至於消閒活動方面，商場設有逾萬呎MUJI無印良品外，更設有佔逾33,000平方呎、提供7間影院共900個座位、LUXE: A RealD Experience巨幕影院的MCL AIRSIDE 戲院。而德國高級家電品牌 Miele 亦於AIRSIDE開設首間位於九龍的體驗店「Miele Experience Centre Kai Tak」，並將聯乘多個環保夥伴，舉辦不同工作坊、體驗及回收計劃，攜手推動可持續發展。

佔地12,000平方呎MUJI無印良品

提供LUXE: A RealD Experience巨幕影院的MCL院線

室內衝浪場（即將開業）

3大開幕重點活動

於9月30日至10月15日期間的星期六、日及公眾假期，商場露天廣場舉行橫跨三星期，共7日的「AIRSIDE週末市集」，邀請超過50間特色美食及生活品牌於各個週末輪流登場，其中包括IG人氣麻糬戚風蛋糕店 the mochiffon.cake及主打爆餡卷蛋Happy Roller的招牌甜品、二澳農作社、在森林和圓嘢、手工啤酒品牌「吹啤啤」等。

AIRSIDE特設「未來音樂選」音樂特區展示「第二屆未來音樂選 2022/2023 」的入圍名單，讓聽眾投選自己最喜愛的歌曲之外，今年 TONE Music亦於AIRSIDE舉辦6場「TONE Live at AIRSIDE 」，並由TONE Music創辦人之一，有「音樂耶穌」之稱的Jan Curious（阿水）夥拍深受年輕人追捧的組合JFFT共同主持。

由9月30日起一連五個星期，多位本地獨立創作歌手及樂隊親臨現場獻唱。於首個週末，女子組合STRAYZ成員趙展彤 VAL與榛綦 Natalie、Nowhere Boys、本地獨立唱作人木子Lili Forest、四人女子獨立樂團WHIZZ、以及《全民造星5》參賽者陳鴻翔 Mark Chan將會輪流登場。緊接由 TONE Music呈獻的「Hello Future ! Music Weekends」，表演陣容包括有吳林峰、mansonvibes張進翹、獨立音樂人Goochan、試當真 》游學修及潘宗孝組成的全新男子組合N9 、力捧新人Thaimay、香港說唱歌手Triple G以及Sinnie Ng吳倩怡 @admindc

AIRSIDE

時間：1000-2200

地址：香港九龍啟德協調道2號