Jan Jan串揚專門店8週年慶 $8歎串揚串燒 優惠價無限暢飲燒酌/清酒

為慶祝開業8週年，日本串揚過江龍「Jan Jan串揚專門店」於10月推出$8串燒快閃優惠，凡惠顧每串正價串揚或串燒，即可以超抵價$8享用下一串，每位食客最多可享用優惠串燒或串揚10串。另外由10月9日起，更可加配定價$158一小時或$268兩小時的無限暢飲期間限定優惠，齊齊投入「香港夜繽紛」，飲杯！

Jan Jan8週年慶 $8歎串揚串燒！

由10月1日至11月30日期間，食客可以超抵價$64享用8串正宗大阪串燒或串揚，可選擇款式多達30多款（以每串原價$34為上限），每位食客正價消費滿$240即可使用，每位每次惠顧只可享用優惠一次。優惠全日適用，但不適用於特撰串揚、和牛、羊架。

超抵無限暢飲優惠

由10月9日至11月30日期間，再推出網上預訂專享優惠！以超抵價$158一小時或$268兩小時的無限暢飲期間限定優惠，任飲燒酌、燒酌特飲、清酒等；另外也有菊水の辛口、Satsuma白波等選擇，自問千杯不醉的你不容錯過！

特別推介「玉極閣iichiko麥燒酎」，源自麥燒酎著名產地大分，口感醇厚馥郁，搭配串燒風味絕佳！

部分招牌菜式推介：

北海道海膽湯葉卷

三文魚籽海鮮球

天使蝦串揚

炸雪糕蛋糕卷

Jan Jan串揚專門店 (尖沙咀)

地址：尖沙咀赫德道25號尊豪坊1樓

電話：2157 1410

營業時間：12:00-15:00；18:00-23:00

Jan Jan串揚專門店 (灣仔)