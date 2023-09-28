淡妝天花板 – 「白開水妝容」

近年由韓國女星帶起，網上極其流行的「白開水妝容」深得女生喜愛。「白開水妝容」顧名思義就是打造水一般等乾淨清透感。重點在於沒有厚重底妝外，眉眼及唇之間都是原生膚色的色調為主。是一個簡單又耐看，低飽和度的妝容。其實這種乾淨、若有似無的妝容是暗藏不少小心機，而一個乾淨微霧感的底妝就是化「白開水妝容」的關鍵。最近在試用RMK Lasting Gel Creamy Foundation持久水凝柔霧粉底霜，不其然想起這就是想要猶如素肌的微霧妝感。

粉底霜主打妝感柔霧啞緻，保持皮膚的天然原生效果同時具有高度遮瑕，呈現細膩而富透明感的真實妝感。首次採用「Clear Smoothing Gel 清透平滑啫喱」，能夠撫平及修飾毛孔等凹凸位置，而「Light Diffusion Powder 光線擴散粉末」則能將光線散射。

質地呈啫喱狀質感清爽舒適，輕輕一塗即可順滑地遮蓋毛孔。當中具有伸縮性的「Flexible Film 靈活薄膜」使粉底不易脫妝，不易受汗水和皮脂影響，有效防止出油、毛孔堵塞和暗沈，讓底妝持續久，一整天散發着透明感。

RMK 持久水凝柔霧粉底霜

一個保留原生素肌的妝容是柔霧啞緻，沒有太厚重的粉感，看上去輕透自然，RMK這粉底霜亦成為最近新歡。