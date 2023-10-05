Erdinger X 嘉里酒店百味村德國啤酒節 盡情歎德國啤酒及限定美食｜特設遊戲區和打卡區

萬眾期待的德國啤酒節(Oktoberfest) 終於來到！德國啤酒品牌 Erdinger 將於10月6日起聯乘香港嘉里酒店 Dockyard百味村舉行德國啤酒節，為啤酒迷帶來傳統的德國小麥啤及一系列限定啤酒節美食，今年推出電子啤酒通行證、暢飲通行證及不同的啤酒美食套餐優惠；現場還特設遊戲區和打卡區，一眾啤酒愛好者即使身在香港，都能感受德國慕尼黑的熱鬧節日氣氛！

Erdinger聯乘嘉里酒店百味村 德國啤酒節

Erdinger x Dockyard 百味村德國啤酒節，將提供深受啤酒迷愛戴的經典德國啤酒，當中重點推介採用傳統德國「二次發酵」工法的 Erdinger Weissbier 小麥白啤酒及 Erdinger Dunkel 小麥黑啤酒，啤酒迷可在坐擁一大片草地和無敵海景的 Dockyard 百味村之中，盡情享受各式啤酒及傳統德國美食。

啤酒節中設有遊戲區，其中特別加入巴伐利亞啤酒節傳統遊戲 — 耐力達人，考驗香港啤酒迷的臂力，有機會獲得豐富獎品！

Oktoberfest 10月限定優惠

另外，啤酒迷於 Erdinger x Dockyard 百味村德國啤酒節活動期間，購買電子啤酒通行證(可享買6送1/ 買10送2啤酒代幣/ 4天3小時暢飲)，或惠顧啤酒美食套餐，即可於整個十月的週末以優惠價於 Dockyard 百味村享用 Erdinger 或指定生啤，同時獲贈遊戲區入場券，有機會贏取豐富禮物。

Erdinger x Dockyard 百味村德國啤酒節詳情