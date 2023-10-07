DESCENT 圓方開幕 首次推出功能性ALLTERRAIN 81系列

高端專業運動品牌 DESCENTE 近日於 ELEMENTS 圓方開幕，新店佔地逾3,100 呎，店內按照各個運動系列規劃出不同區域。新店利用 DESCENTE 標誌性 D 空間設計，糅合了黑灰色格調，靈感來源於品牌在追求滑雪極致速度上所使用的風洞實驗室，猶如時空隧道，將DESCENTE悠久歷史和高端專業運動體驗緊密連接 。

店外設計延續冰雪主題，以簡單直接的視覺效果營造出冰雪氛圍。櫥窗位全新打造科技雪山裝置，以雪山和雪道斜坡為靈感，帶出一切始於滑雪及品牌的初心，驅使品牌不斷前進的動力，以高端科技感為大家帶來的極致的運動體驗。

ALLTERRAIN 81 系列首度登場

首次登場在香港登場的ALLTERRAIN 81 系列，包括了功能性的服飾如防水風褸、長褲，亦有短袖恤衫及短 褲，適合戶外活動和城市生活多個場景穿搭，亦展示了 DESCENTE 在滑雪與雪山條件下的悠久歷史悠中誕生的製版技術和功能特性。顏色以大地色系及黑色為主調，展現時下大熱機能風熱潮，同時 配備高性能布料，遵循「FORM FOLLOWS FUNCTION」設計理念。

滑雪必備SNOWBOARD 系列

2023 秋冬 RWSB 單板滑雪服系列以創新工藝延續品牌經典 ，首款RWSB防風外套展示出産品防雨、防風、防雪的卓越防護性能，同時也是一件易收納的外套。此後，DESCENTE 具備滑雪革命性意義的裝備陸續誕生。全新2023 RWSB單板滑雪服系列融合現代設計，致敬初代靈感，傳承自 66 年前 RWSB 外套的分割線設計，令初代 RWSB 煥然一新。全新系列均用防護面料 DERMIZAX，具備防風、防水透濕能力和獨特的四面彈特性，傳遞出品牌強大的滑雪基因。

設計師聯名滑雪系列第四季 – 創造粉雪記憶

DESCENTE 發佈與著名潮流設計師 KAZUKI KURAISHI 合作的新一季聯名滑雪系列，依舊延續 「RANDOM ACCESS POWDER MEMORIES」主題，以設計師對粉雪的熱愛為靈感，將專業滑雪注入潮流。

新一季以設計師獨特的數位化方式演繹，呈現出現代潮流圖案。同時本季聯名在配色上與雪山景觀相呼應，提取全新配色靈感。多元色彩拼接的方式，為專業滑雪注入了 KAZUKI KURAISHI 個性鮮明的潮流風格。

2023 秋冬 RUNNING、TRAINING 系列

2023 秋冬 RUNNING 系列主以 AERO RUN 為主題，基礎藍、灰配色於設計細節中着墨，除了保暖透氣二合一設計，更加入反光細節防護夜跑者。 流線型剪裁及皇牌的 F360 運動版型減少皮膚摩擦，提升運動中的伸展度。

DESCENTE ELEMENTS 店

時間：1100-2100

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西一號圓方2樓2071號鋪

營業時間 : 星期一至日 11:00 am 至 09:00 pm

Instagram：https://www.instagram.com/descentehkg/