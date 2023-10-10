香港美酒佳餚巡禮2023｜Wine & Dine 10.26中環海濱開幕 300個美酒及美食攤位｜附門票/開放時間/品酒券詳情

香港美酒佳餚巡禮2023｜由香港旅遊發展局 (旅發局) 舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」（Wine and Dine Festival），闊別5年回歸中環海濱活動空間，於10月26日（星期四）至10月29日（星期日） 舉行，今日（10月10日）起可於網上購買入場券及品味通行證，屆時享受多國經典美酒、流行酒品以及過百款環球人氣小吃， 盡情投入味覺享受之旅！

「香港美酒佳餚巡禮」是香港標誌性年度盛事之一，今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家，包括法國波爾多、勃根地區、意大利、美國、澳洲及西班牙等經典國際頂級佳釀，另外亦引入時下流行的酒品，包括東歐小國摩爾多瓦葡萄酒、泰國的「新緯度」葡萄酒、在世界舞台嶄露頭角的「中國葡萄酒」，全球首款用豆腐乳清釀造而成的新加坡豆清酒、還有無添加的「自然酒」(Natural Wine)等。

De Stefani Olmera Veneto 2020

意大利 Copenhagen Sparkling Tea ROD

丹麥

Sachi Soy Wine – Original

新加坡 Monsoon Valley Wine

Signature Range : Red

泰國

逸湖干紅葡萄酒2018

中國山東 西鴿N609干紅葡萄酒

中國寧夏

品嚐美酒，又怎少得了搭配美食？今年美食展區有近百攤位，共搜羅 17 個國家地區的美食，包括日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿等異國風味；避風塘炒薯仔、椒鹽豆腐等地道小食；或是烤豬手、順德魚三寶燒等大灣區人氣美食都應有盡有！

香燒公主三黃雞 避風塘炒薯仔

意式雜菌貓耳朵派對 拇指生煎包

鵝肝腸蛋撻 奶油粟米批

市民旅客今天（10月10日）起可以到活動網站 購票，旅發局亦與本地旅遊平台 Klook 合作於其平台售票，請留意活動網站稍後的公布。市民旅客可透過以下兩個方法使用品味通行證：

賓客於場地入口兌換智能卡、酒杯等，之後可於收銀處增值；或

旅發局將推出流動應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」，賓客可在應用程式內使用在網上購買的入場券及品味通行證，直接在應用程式中購票

「香港美酒佳餚巡禮」開放時間及入場費

日期 時間 票價 10 月 26 日 (星期四) 7:30 pm 至 11 pm $40 10 月 27 日 (星期五) 及 10 月 28 日 (星期六) 12:00 pm 至 4 pm $20 10 月 27 日 (星期五) 及 10 月 28 日 (星期六) 5:30 pm 至 11 pm $40 10 月 29 日 (星期日) 12:00 pm 至 8:30 pm $20

品味通行證

價格 詳情 $400 「品味券」14 張、Lucaris 紀念版酒杯 1 隻 $200 「品味券」8 張、可回收杯子 1 隻