啟德AIRSIDE ｜ 餐廳逐間睇 日本人氣抹茶nana’s green tea＋立食壽司店

最近啟德有新商場 AIRSIDE 開幕，商場面積達70萬平方呎，連接港鐵啟德站C出口及通往新蒲崗區行人天橋，交通便利。商場座落於舊啟德機場原址，因此有不同圍繞航空和舊機場展覽，更有小型飛機展示，航空迷一定不能錯過。另外，商場設有全新MCL戲院、室內衝浪場，還有逾40間餐飲食肆可供選中，當中不乏韓國過江龍燒肉店「冬柏」、主打有機飼養「未來牛」的北海道燒肉店「燒肉火藏KAGURA」、日本首度來港人氣茶室「nana’s green tea」、立食壽司店「魚がし日本一」，以及吉列牛專門店「京都勝牛」等餐廳，今次就為大家介紹當中幾間食肆，看看那一間符合你心水！

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1. 日本人氣抹茶店nana’s green tea

「nana’s green tea」於2001年在日本東京創立，原名為「Green Tea Cafe」，後來就以創辦人女兒名字Nana，重新命令至目前的「nana’s green tea」，並採用七枝茶筅作為標誌，今次首次來港，就選址啟德全新地標AIRSIDE。餐廳與京都百年茶農「山政小山園」（Yamasasa Koyamaen）合作，調配出品牌獨有的抹茶，而店內茶品系列還有日本煎茶、焙茶及玄米茶，全部精挑京都新晉茶葉專賣店「売茶中村」（Basia Nakamura」。

日本人氣茶室nana’s green tea首度登港，於啟德AIRSIDE開幕。

餐廳有多款特色飲品選擇，如抹茶牛奶、焙茶牛奶、紅豆牛奶沙冰系列，均由專業茶師現沏和調和。而一定要試的是打卡必備抹茶牛奶白玉紅豆（$48），以濃香抹茶做基礎，再加入軟糯白玉和香甜十勝紅豆，最後再加上順滑鮮忌廉，有大大的滿足感。

抹茶牛奶白玉紅豆（$48）

另外，「nana’s green tea」亦提供一共8款芭菲，當中的抹茶生朱力芭菲（$98）及焙茶生朱古力芭菲（$98）就可以試試。兩者分別是抹茶和焙茶作基調，再搭配採用抹茶或焙茶手工製作的啫喱、雲呢拿軟雪糕、紅豆或焙茶白豆沙及生朱古力。面層加上鮮忌廉和朱古力醬，增添視覺和味覺上的層次。

焙茶生朱古力芭菲（$98）

由即日起至10月31日，香港店更限定推出抹茶金箔生朱古力芭菲（$98），每天限量供應10份。

抹茶金箔生朱古力芭菲（$98）

除甜食外，餐廳亦備有和風主食餐單，當中包括雞肉半熟玉子丼（$88）、吞拿魚牛油果山芋丼（$148）、豆乳擔擔烏冬（$108）、柚子胡椒豚肉烏冬（$98）等。

豆乳擔擔烏冬（$108）

柚子胡椒豚肉烏冬（$98）

nana’s green tea

時間：1100-2130

地址：九龍啟德AIRSIDE B128號舖

IG：www.instagram.com/nanasgreenteahongkong

2. 日本過江龍立食壽司店魚がし日本一

創立於1989年，在日本多個主要魚產市場擁有拍賣權的立食壽司店「 魚がし日本一 」來港開設首間海外分店，店舖佔地700平方呎，空間不算大，能同時容納15位食客。香港店的海鮮食材如魚類和貝類，均來自日本無污染海域，每日由當地市場空運到港，確保食材新鮮。

壽司店可同時容納15位客人，除站立外，客人亦可以拉出椅子坐下。

菜單方面，除了有單件壽司選擇外，更有配備沙律、鯛魚茶漬湯及茶碗蒸的套餐選擇，堂食顧客點選套餐更可以以9折優惠追加單件壽司。當中必試廚師特選壽司十貫配手卷（$398）及12道菜的廚師發辦料理套餐（$588），包括4款刺身、7款壽司和1款手卷。

除了可品嚐到立食壽司外，亦有多款特色清酒和不同酒精類飲品可供選擇，如札幌啤酒（$68/杯）、日本梅酒（$68/杯）及「日式汽酒」（$48/枝），口味選擇有宮崎縣日向夏、北海道產富良野蜜瓜及青森縣富士蘋果。

魚がし日本一提供單件壽司外，亦可選擇配有沙律、鯛魚茶漬湯及茶碗蒸的套餐。

多款和式丼飯（$168起），點選套餐的堂食顧客可以以9折優惠追加單件壽司。

魚がし日本一

時間：1200-2130

地址：九龍啟德AIRSIDE G001號舖

IG：www.instagram.com/uogashinihonichi.hk/

3. AIRSIDE Cafe

商場中庭位置有新派烹調料理概念店「AIRSIDE Cafe」，開放式廚房設計能展現廚藝團隊的烹調技藝，顧客可欣賞一系列招牌美食的製作過程。

新派西餐廳AIRSIDE Cafe進駐AIRSIDE中庭位置，以開放式廚房招待客人。

重點推介有一系列時令海鮮，當中包括海鮮冷拼盤（$988），包括新鮮生蠔、海蝦、帶子、磯煮鮑魚、三文魚籽及龍蝦茶碗蒸，在濃香甘甜的鷹嘴豆味噌及柚子胡椒醋的襯托下，突出海鮮的鮮甜味美。

海鮮冷拼盤（$988）

其餘海鮮有生蠔（$288/6隻），佐以柚子果醬、西柚冰沙及紫蘇油；配以經典海鮮醬的凍海蝦（$168）；「生燒波士頓龍蝦」（$250/半隻、$428/原隻）更是海鮮迷的至愛。

另有加入葫蘆蒲瓜、海帶及紀州梅炮製的魷魚（$148），散發淡淡亞洲風味；脆炸忌廉蠔餅（$168）的酥脆可口亦教人難以抗拒，蘸以檸檬忌廉及焦糖魚露享用更能平衡炸物的絲絲膩感；蟹肉手捲義麵（$198）及烤八爪魚（$178）的獨特鮮香亦是不容錯過之選。

蟹肉手捲義麵（$198）

烤季節鮮魚（$348）由廚藝團隊每日親自從市場搜羅最鮮活的魚產製作，綴以油漬茴香、西蘭花及鹹檸檬牛油；另有澳洲鱸魚（$228）及「鹽麴漬油甘魚」（$168）可供選擇。

肉食菜式方面就有採用澳洲M8和牛混合墨西哥辣椒及味噌的和牛他他（$188）、和牛後腰脊肉（$328）伴以焦糖洋蔥、黑蒜及舞茸。

「AIRSIDE Cafe」亦提供清新的綠色美食，當中包括烤焗紅皮南瓜（$138）、椰菜花（$158），亦是菜單上的素食亮點。

烤季節鮮魚（$348）

AIRSIDE Cafe

時間：1200-2130

地址：九龍啟德AIRSIDE 322-323號舖

IG：www.instagram.com/airsidecafe_patisserie.hk

4. 吉列牛專門店京都勝牛

創立於日本關西的人氣吉列牛專門店「京都勝牛」第3間分店同樣登陸AIRSIDE！為慶祝新店開幕試業，香港店搜羅兩款全新和牛品種，包括全港獨家供應的鹿兒島福永和牛及來自北海道的十勝和牛。

人氣吉列牛店「京都勝牛」於AIRSIDE開設第3間分店

大廚堅持「黃金60秒」定律，即牛肉在下鍋前先沾上以白胡椒調味的麵包糠，覆蓋厚度僅為普通麵包糠的十分之一，並採用190度的高溫快火油炸60秒秘技，將鮮嫩肉汁緊緊鎖住。

每款膳食均附上可續加的白飯、京椰菜及味噌湯。當中，獨家以日本高級牛種福永和牛入饌的「A5福永和牛膳」（$458）可以一次過品嚐和牛的牛柳、後腰肉及免治牛；膳食同時配上炙燒半生和牛胸肉、喜燒風和牛肩胛肉溫泉玉子。

A5福永和牛膳（$458）

為慶祝第3分店的開幕，AIRSIDE店由即日起獨家推出牛舌御膳（$208），每天限量供應20份；以美國牛舌在低溫慢煮8小時，然後裹上特製粉漿烹製。

牛舌御膳（$208）

為同時照顧不同肉食口味需求的賓客，廚藝團隊更精心帶來多款選擇如熟成厚切豚肉柳御膳（$148）、熟成厚切豚肉咖哩御膳（$158）、日本雞肉．韃靼醬御膳（$148）、鰻魚大海老御膳（$208）及銀鮭御膳（$158）等。

鰻魚大海老御膳（$208）

踏入秋冬季節，菜單上的暖心鍋膳必定人氣大增。匠心推介有「京勝牛鍋膳」（港幣158元）、「熟成厚切豚肉鍋膳」（港幣158元）及「車海老鍋膳」（港幣178元）。另有日式火鍋的熱辣之選，包括「昆布豚肉涮涮鍋膳」（港幣158元）、「泡菜辣雞鍋膳」（港幣158元）、「勝牛喜燒鍋膳」（港幣188元）及「牛肉鍋燒烏冬膳」（港幣158元）。

京都勝牛

時間：1200-2130

地址：九龍啟德AIRSIDE B129號舖

IG：www.instagram.com/kyotokatsugyu.hk/