The Ritual – White Truffle

在天然生長的白松露被認為是最稀有、最頂級的松露品種，是近年來其中一個熱門護膚品成分。留意到fresh最新推出全新古源白鑽松露修復精華及眼部修復精華，同樣採用白松露成為系列主打成分。能夠有效重塑及修復受損蛋白組織，增生更多年輕蛋白，重組整體皮膚結構，減少各種紋理問題。針對改善隨住年齡增長，令肌膚細胞內蛋白質數量及質素下降情況，以及結構持續受損及老化，導致明顯的細紋、皺紋、下垂和暗啞問題。

獨家的白松露源自於意大利指定的原始森林區域，經松露獵人及松露犬按照習俗於夜間採集後，透過冷凍保存過程以確保最新鮮的質量。再以專利酵素萃取科技 ，保留白松露中的活性成分，以高濃度白松露精華深入皮膚細胞層，改善細紋、增強皮膚緊緻度及光澤度等。

實驗證明

99% 實證肌膚顯著再生

96% 認為面部和眼部的歲月痕跡減少

39% 緊緻輪廓線條

63% 提升光澤透亮度

*數據來源Fresh

由左至右：fresh – 古源白鑽松露眼部修復精華及修復精華

一個從成分到採集方法都一絲不苟的品牌，我是非常欣賞。產品經fresh的科學家及第三方實驗室確認純度和品質俱佳，用後皮膚光澤度明顯有所提升，感受不錯。