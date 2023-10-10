時尚

SKECHERS UNO 系列 當經典遇上多巴胺風格

by editorial

美國休閒鞋品牌SKECHERS一直以研發創新舒適科技和新潮款式。最近，除了邀請韓國藝人車銀優試穿SKECHERS UNO 系列外，更邀請了國際超級音樂巨星和時尚偶像Doja Cat成為SKECHERS的首位「駐場藝術家」，為SKECHERS注入更多創意和活力，引領SKECHERS在時尚潮流中發展。

SKECHERS今季新一代的 UNO 系列帶來多個款式（$799），當中包括 UNO Shimmer Away 和 UNO Night Shades，兼具時尚性和舒適性，為用家帶來全新的時尚穿搭體驗。UNO Shimmer Away鞋面採用耐用合成麂皮革材質，搭配金屬修飾和彈性鞋帶，展現出時尚感和品味。鞋內部配備SKECHERS Air-Cooled Memory Foam透氣記憶棉鞋墊，提供絕佳的舒適感，而可見的Skech-Air 氣囊則提供出色的緩震效果，為步行和運動帶來穩定的支撐。

UNO Night Shades則以其大膽霓虹粉紅及霓虹青綠等鮮豔色調示人，完美地襯托時尚前衛的服裝，而鞋面採用光滑的合成皮革材質，展現出優雅的外觀。UNO Night Shades同樣配有SKECHERS Air-Cooled Memory Foam透氣記憶棉鞋墊和可見的Skech-Air氣囊中底，為用家帶來舒適度和穩定性。

SKECHERS
女裝SKECHERS  UNO SHIMMER AWAY
女裝SKECHERS UNO NIGHT SHADES
SKECHERS
女裝SKECHERS UNO STAND ON AIR（SKU 73690/OFWT）
男裝SKECHERS UNO STAND ON AIR（SKU 52458/NVY）

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