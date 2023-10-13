Langham Beauty Fest F/W 2023 ｜各大品牌套裝低至28折！女生至愛華麗夢幻化妝間

踏入秋冬，亦即代表一連串年尾派對即將來臨。為求成為聚會中最閃耀的主角，相信各位女生都開始著手添置最新化妝品。朗豪坊LAHGHAM BEAUTY設有多個品牌專櫃，提供舒適闊落的空間，讓愛美之人可以一次過入手各款產品。即日起至10月15日 LAHGHAM BEAUTY 舉辦 Langham Beauty Fest F/W 2023購物盛典，全場美妝好物低至28折，更有超過300款美妝禮遇及8,000多份激賞禮品。活動期間，更設有華麗夢幻化妝間，女生可以搭配合適妝容和裝扮於3個不同風格的化妝間打卡留念。

多款美妝護膚品低至28折

活動期間，多項美妝護膚好物低至28折，當中包括ESTĒE LAUDER皇牌修復精華75ml套裝 HK$1,215 (價值HK$3,059)、M·A·C皇牌面部套裝 HK$800(價值HK$2,705)、EST<綠野仙蹤限定版>炫目透亮眼影唇膏套裝 HK$430(價值HK$1,550)。

ESTĒE LAUDER皇牌修復精華75ml套裝 HK$1,215 (價值HK$3,059)

EST綠野仙蹤限定版炫目透亮眼影唇膏套裝 HK$430(價值HK$1,550)

M·A·C皇牌面部套裝 HK$800(價值HK$2,705)

THE HISTORY OF WHOO 天率丹 和率極致再生水乳套裝 HK$2,070(價值HK$6,975)

精選皇牌套裝推介就有CLARINS賦活明眸嫩肌套裝HK$1,860(價值HK$3,011)、SULWHASOO全新First Care煥活年輕肌膚套裝 HK$1,020 (價值HK$2,080)。

CLARINS賦活明眸嫩肌套裝HK$1,860(價值HK$3,011)

SULWHASOO全新First Care煥活年輕肌膚套裝 HK$1,020 (價值HK$2,080)

YSL BEAUTÉ 氣墊粉底套裝 HK$1,860(價值HK$3,011)

買1送1優惠就最適合跟好友分享，如SHISEIDO買VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1盒(12對)送WHITE LUCENT激亮淨白面膜 6片HK$580 (價值HK$1,180)、XOVĒ買白松露滋養修復面膜5片裝送光透鑽肌面膜5片裝HK$880 (價值HK$1,360)，記得把握機會跟閨蜜一同護膚扮靚！

買SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1盒(12對)送WHITE LUCENT激亮淨白面膜 6片HK$580 (價值HK$1,180)

買XOVĒ 白松露滋養修復面膜5片裝送光透鑽肌面膜5片裝HK$880 (價值HK$1,360)

人氣熱賣產品包括CHARLOTTE TILBURY魔法定妝套裝HK$850 (價值HK$1,138)、POLA B.A重塑緊緻眼霜套裝HK$1,450 (價值HK$2,118)。

CHARLOTTE TILBURY魔法定妝套裝HK$850 (價值HK$1,138)

POLA B.A重塑緊緻眼霜套裝HK$1,450 (價值HK$2,118)

KÉRASTASE 雙重防掉髮護理套裝HK$600 (價值HK$1,028)

除此之外，活動期間於LANGHAM BEAUTY購物滿HK$300，即賞價值HK$100禮品；或購物滿HK$1,000，即賞價值HK$300禮品*，各位記得趁限時機會取得最大優惠！

*以上滿額禮遇不可同時使用。禮遇每日不同，每日名額有限，送完即止。

3大不同特色打卡化妝間

LANGHAM BEAUTY於活動期間設立華麗夢幻化妝間及趣緻多元自拍區*，由大型牆壁設計到打卡道具皆經過精心佈置，透過不同形狀的鏡子、標誌圖案和配色等打造截然不同的情調。客人可化上3大流行妝容：Effortless Smokey Look、Retro BlingBling Look及Hollywood Glow Look，再到化妝間打卡留念，大大提升購物樂趣。

Effortless Smokey Look

Retro BlingBling Look