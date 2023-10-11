LeSportsac Atelier 第2季膠囊系列 呈現紐約漢普頓海灘魅力

踏入秋季，除了要開始更換秋冬衣服，也不能欠缺一個相襯的手袋。LeSportsac Atelier近日推出第二季膠囊系列，延續 “Form follows Function” 的時尚設計理念，同時保留品牌一貫的輕盈和實用特性。今次系列以70年代的紐約漢普頓海灘為靈感，把繽紛的海灘太陽傘、當時流行的民族風嬉皮頭巾（Bandana）變成設計素材，以現代風格詮釋復古元素，勾畫出LeSportsac全新風貌。

LeSportsac Atelier第二季膠囊系列由即日起於朗豪坊LeSportsac店優先亮相，門市更參照韓國旗艦店以簡潔清新風格示人。

朗豪坊店換上簡潔清新裝潢

作為LeSportsac Atelier第2季的焦點，CHAIN QUILT BAG 以復古時尚語言重新詮釋漢普頓海灘上美麗獨特的自然節奏，以頭巾的藝術印花和格紋設計交織成質感柔軟的手提袋，搭配可拆卸的金色鏈帶，呈現優雅自由的風格。3種顏色包括粉紅、檸檬黃和天藍色，讓你配合當天心情或裝束外出，同時設有兩種不同大小容量滿足各人需求，可放A4文件及輕巧收納小物，手提或斜背，非常方便。

SM CHAIN QUILT TOTE：$2,380、LG CHAIN QUILT TOTE：$2,680

具備珍珠白和深藍色的網織珍珠手袋，把魚網的原樸觸感與個性不規則的巴洛克珍珠配飾相襯，為簡約俐落的風格注入華麗光澤，營造出淑女風範。提供兩種大小尺寸選擇，注重功能性，特別加入外部口袋，方便淑女們隨時取出唇膏、卡片等小物，輕巧時尚，綻放個人魅力！

SM NET PEARL TOTE：$1,280、MED NET PEARL TOTE：$1,480

水手風的SAILOR TOTE採用仿棉防撕裂布料， 保留上季Bamboo Tote的竹柄設計。與CHAIN QUILT BAG聚焦沙灘上復古繽紛的景緻不同，SAILOR TOTE則融入大海的美麗，適合日常使用或特別場合，也可選購背帶，增添揹法變化。

SM SAILOR TOTE：$1,680、MED SAILOR TOTTE：$1,880、25MM STRAP：$240；38MM STRAP：$280

LeSportsac – Langham Place

時間：1100-2100

地址：旺角朗豪坊B1樓20號舖

IG：https://www.instagram.com/lesportsachongkong/?hl=zh-hk