中環街市新開潮州菜「久両菜」 低溫慢煮滷物＋煎蠔烙＋生醃海鮮

粵菜款式五花八門，但講到充滿香港特色情懷的一定少不了潮州菜。每逢相約三五知己出來相聚，「打冷」是絕佳選擇，一整桌滷味和蠔餅，再配以數枝啤酒又是一晚。最近中環新開一間潮洲菜餐廳「久両菜」，由名廚邵師傅夥拍「架己冷」潮州師傅蘇師傅，利用新舊交融的手法烹煮出潮州菜精髓，將充滿玩味的創新烹調方法帶到香港。

久両菜主打懷舊，所以餐廳內都會見到霓虹燈招牌和復古家品擺設。

一邊食飯一邊打卡，回味昔日香港。

西式低溫慢煮入味滷水

潮洲 滷水 是潮州菜的靈魂，兩位師傅就決定去新派 滷水 帶給港人，放棄傳統猛火煲煮，改為桂皮、八角、甘草等香料先焗後炒，再加入本地豉油和各式肉類、豆腐等食材以大火、中火和熄火（三段火）方式，用三個不同溫度把食材煲煮，讓 滷 物更加入味。

辣滷水豬雜（$288）

滷水豬腩肉（$168）

必試招牌小菜

提到 潮州滷水 ，當中必試招牌 滷水 拼盤「鵝喔鵝喔鵝喔」（$428），拼盤包含了鵝頭、鵝頸、鵝肝、鵝腎、鵝腸、鵝掌翼。拼盤用上足齡180日獅頭鵝細火慢滷而成，不但吸盡滷水精華，肉質嫩滑，肉汁被緊緊鎖住。

基於潮州人靠海而生，所以在餐牌上也可以找到各款魚鮮。當中包括潮州魚飯（凍魚）、生醃海鮮等。在凍魚菜式上，就有「大眼雞魚飯」（$528）、「烏頭魚飯」（$228）和「馬友魚飯配鹹魚醬」（$388）等等。

除此之外，「欖角黑豚腩肉配潮州柑桔」（$168）也值得一次，師傅先將黑豚肉生炸到外脆內嫩，再加入潮式欖角醬下鑊快炒爆香而成，最後擠入潮州柑桔汁點綴。另外，「蔥油腐竹」（$68）將嫩滑腐竹堆成小山，再灑上自家提鍊的蔥油；香濃蔥油掛在綿滑腐竹上，油而不膩。其他巧手小菜包括「煎蠔烙」（$168）、「鹹菜胡椒豬肚」（$198）、「糖醋麵」（$128）、「潮式反沙芋」（$128）等等。

欖角黑豚腩肉配潮州柑桔（$168）

蔥油腐竹（$68）

煎蠔烙（$168）

糖醋麵（$128）

自家製醬汁將菜餚昇華

潮州人對佐食的醬汁十分講究，幾乎「一菜一碟」，不同菜式就得配以不同醬料。邵師傅特意為餐廳的佳餚配上各款經典及自家製蘸醬，經典蘸醬組合包括凍花蟹配薑米醋、潮式魚飯配普寧豆醬、滷味配蒜蓉醋等等。

各款醬汁配以不同食物，將食材帶到另一層次。

性價比高午市套餐

餐廳每日提供午市餐單，如「滷水飯餐」（$78起）有鵝件、鵝片、鵝髀、白切雞等多個選擇，客人可選單拼、雙拼或三拼，亦可選配例湯或汽水。麵食方面就有4個款式可供選擇，包括自選3款丸類的「潮式三寶粉麵」（$88）和自選2款湯底的「鮮牛小排湯粉」（$88）等。

久両菜

時間：1130-1630、1730-2200

地址：香港中環德輔道中80號及皇后大道中93號中環街市一樓124至125號舖

電話：2117 1919

IG：https://www.instagram.com/guliangcai.hk/