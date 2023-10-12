香港百樂酒店自助餐買1送1 泰式主題午餐＋海鮮晚餐送清蒸大閘蟹

港人除了熱愛到日韓台旅遊外，充滿異地風情的泰國也是旅客的心水目的地。香港泰菜林立，尤其有「小泰國」之稱的九龍城，每每吸引泰國餐廳和小商戶進駐。講到泰國菜，最近香港百樂酒店就推出泰國主題自助餐，以各種各樣的泰式香料烹飪出一系列泰式料理，讓各位可以在港感受一下泰國風情。

今次自助餐美食推介有鮮蝦青木瓜沙律、泰式海鹽焗豬手、冬蔭公海鮮魚柳鍋、香辣蝦醬豬頸肉椰漿麵、肉鬆菠蘿鹹蛋雞粒炒飯、冰鎮海鮮拼盤、D24 榴槤卷、椰香芒果紫糯米，道道都充滿泰國特色。另外更無限供應果汁、咖啡或茶。

肉鬆菠蘿鹹蛋雞粒炒飯

D24 榴槤卷

【買1送1優惠】「泰」然自得自助午餐 (12:00 – 14:30)

價錢：周一至五$346/2位、平均$173/位（原價$634/2位）

【買2送1優惠】「泰」然自得自助午餐 (12:00 – 14:30)

價錢：周一至五$663/3位、平均$221/位（原價$951/2位）、周六、日及公眾假期$732/3位、平均$244/位（原價$1,050/3位）

備註：已包括原價加一服務費

除泰式自助午餐外，Park Cafe亦推出「心『花』怒放・海鮮自助晚餐，以名貴花膠和鮮味十足的海鮮入饌，炮製一系列滋補養生佳餚。

心「花」怒放‧海鮮自助晚餐

推介美食有日式花膠鮮冬菇沙律、紅燒花膠鴨掌花菇、松露野菌炒花膠魚球、花膠蠔餅、 花膠桃膠螺頭燉烏雞湯、花膠海斑素翅湯、冰鎮麵包蟹蟹腳海鮮拼盤、花膠椰汁燉蛋白、 瑞士 MÖVENPICK 雪糕、無限供應果汁和啤酒，每位成人送磯燒鮑魚拼海膽醬烤扇貝海鮮乙客或清蒸大閘蟹 (4-5 両) 一隻(大閘蟹數量有限， 送完即止)。

海鮮拼盤

【買1送1優惠】心「花」怒放‧海鮮自助晚餐(18:30 – 21:30)

價錢：周一至四$682/2位、平均$341/位（原價$1,250/2位）、周五至日及公眾假期$718/2位、平均$359/位（原價$1,316/2位）

備註：已包括原價加一服務費

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