大閘蟹2023 ｜精選9間抵食大閘蟹 百年老店最平$38隻 120分鐘放題送鮑魚

大閘蟹2023 ｜ 適逢大閘蟹當造季節來到，多間食肆都推出相應主題菜單，亦有店舖開始獨立出售大閘蟹隻。今次就跟大家集合9間抵食大閘蟹，讓豐盛的蟹黃跟一眾蟹迷過秋冬！

1. 百年歷史上環永利威 — 江蘇養殖場大閘蟹

擁有147年歷史的香港老字號「上環永利威」提供江蘇養殖場大閘蟹，蟹乸最重可達約5.3両，蟹公最重達約6.2両。

*6 隻或以上:附送蟹醋一包、紫蘇葉、薑茶一包、赤糖

*12 隻或以上:送蟹剪工具一套;滿 24 隻兩套，如此類推，多買多送

*25 隻以上自取:送 620ml 永利威玻璃瓶陳年花雕酒 1 瓶

*30 隻以上自取:送 500ml 永利威豬膽樽型瓷瓶 5 年陳花雕酒 1 瓶

*40 隻以上自取:送 500ml 永利威豬膽樽型瓷瓶 8 年陳花雕酒 1 瓶

*50 隻以上自取:送 500ml 永利威豬膽樽型瓷瓶 12 年陳花雕酒 1 瓶

蟹乸低至59折

3 – 3.5 両 $45/隻 (原價 $65/隻)

3.6 – 4.1 両 $65/隻 (原價 $100/隻)

4.2 – 4.7 両 $90/隻 (原價 $150/隻)

4.8 – 5.3 両 $125/隻 (原價 $220/隻)

蟹公低至6折

3 – 3.5 両 $38/隻 (原價 $58/隻)

3.6 – 4.5 両 $58/隻 (原價 $90/隻)

4.6 – 5.4 両 $75/隻 (原價 $125/隻)

5.5 – 6.2 両 $118/隻 (原價 $185/隻)

送貨服務：10隻或以上送貨，運費到付；25隻或以上指定地區免費送貨。

送貨日期：9月27日至12月16日

門市自取：兌換前最少 2 天預約

換領日期：9月27日至12月16日

換領時間：周一至日0930-1945

地址：上環永樂街 124 號永利威大廈地下

購買：請按此

2. 知味老頭 — 原隻爆膏大閘蟹

知味老頭嚴選來自江蘇的大閘蟹，肉質鮮甜、多蟹膏。優惠期間可選包香港本地送貨套餐，即安在家中即能享用大閘蟹盛宴！

蟹公低至半價

3 – 3.5 両 $38/隻 （原價$75/隻）

3.5 – 4 両 $48/隻（原價$95/隻）

4 – 4.5 両 $68/隻（原價$105/隻）

4.5 – 5 両 $88/隻（原價$125/隻）

5 – 5.5 両 $108/隻（原價$155/隻）

蟹乸低至半價

3 – 3.5 両 $48/隻 （原價$75/隻）

3.5 – 4 両 $58/隻（原價$95/隻）

4 – 4.5 両 $78/隻（原價$105/隻）

4.5 – 5 両 $98/隻（原價$125/隻）

5 – 5.5 両 $128/隻（原價$155/隻）

5.5 – 6 両 $168/隻

6 – 6.5 両 $218/隻

自取套餐低至47折

套餐 A(3.5 – 4 両蟹公 12 隻）$538/組、平均 $44.8/隻

套餐 B(3.5 – 4 両蟹乸 12 隻)$588/組，平均 $49/隻

送貨服務：指定套餐收取$100服務費、指定套餐免運費

送貨範圍：只限香港、九龍、新界

送貨日期：8月25日至10月15日

送貨時間：1000-1400 / 1400-1900

門市自取：3天前預約

換領時間：周一至五1300-1700、周六0900-1200

地址：九龍觀塘成業街 30 號華富工貿中心 1305 室

購買：請按此

3. 陶源酒家 — 2小時任食大閘蟹

陶源酒家今年再度推出大閘蟹放題，套餐2小時內任食大閘蟹、京式片皮鴨、甜品及各款主食。大閘蟹共有3款可供選擇，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹，以及鹽焗大閘蟹。套餐每位加送特盛三式及花雕熟醉蟹一隻。

主食和小菜方面，就有生炒糯米飯、上海菜肉包、椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、脆滷豆腐、麻辣土豆絲等可供選擇。最後可以楊枝甘露、生磨蛋白杏仁茶、奶皇千層糕等7款甜品作結。

大閘蟹放題2小時任食85折（兩位起）

價錢：周一至四$498/位、周五至日及公眾假期$558/位（原價$588/位、另收茶芥及原價加一服務費）

用餐日期：即日起至10月31日

時間：1800-2000 / 1945-2145

地址：灣仔分店、尖沙咀分店、旺角分店、九龍灣分店、觀塘分店、荃灣分店、將軍澳日出康城分店

購買：請按此

4. 九龍城等等HEA — 88分鐘大閘蟹放題

九龍城等等HEA推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題，食客可無限追加大閘蟹、蟹粉前菜、台式食品及飲品等。任食菜式包括大閘蟹公乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、蟹油香辣雞煲、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、一口麻辣鴨血、萬華街蚵仔滷肉飯、阿宗麵線(正宗阿宗辣椒醬)、士林鹽酥雞粒、蟹粉滷肉時菜、厚燒鰻魚、196 手工薑茶芋圓、196 手工芋圓豆腐花。任飲飲品有黑糖珍珠奶茶、珍珠華田、荔枝烏龍、古早冬瓜茶等。

88 分鐘等等 HEA 大閘蟹放題低至62折(4 -5 両大閘蟹公+3 両半蟹乸)

價錢：$559/位起（原價$899/位、另收加一服務費及假日附加費）

88 分鐘等等 HEA 大閘蟹放題低至6折（5 -6 両大閘蟹公+4 両蟹乸)

價錢：$659/位起（原價$1,099/位、另收加一服務費及假日附加費)

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5. 旺角㷫烚烚 — 88分鐘任食 送3款大閘蟹

旺角㷫烚烚推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題，每位贈送鹽焗大閘蟹、麻辣大閘蟹、玫瑰露花鵰大閘蟹各一隻，還有超過10款台式茶式飲品任點任食。當中包括以大閘蟹入饌的小食，如蟹粉粥、蟹粉糯米飯、蟹粉水餃等。

88 分鐘大閘蟹放題+香辣蟹油雞煲放題+時令海鮮拼盤低至62折（4-5 両大閘蟹公+3 両半蟹乸)

價錢：$568/位起（原價$899/位、另收加一服務費及假日附加費）

88 分鐘大閘蟹放題+香辣蟹油雞煲放題+時令海鮮拼盤低至62折（5-6 両大閘蟹公+4両蟹乸)

價錢：$669/位起（原價$1,099/位、另收加一服務費及假日附加費）

用餐日期：即日起至12月3日

時間：1430-1558 / 1600-1728 / 1730-1858 / 1845-2013 / 2015-2128 / 2130-2258 / 2215-2343

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖

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6. 鑽石山紅樓 — 大閘蟹宴送蟹粉仿翅餃

鑽石山紅樓今年有華麗蟹逅大閘蟹宴，當中有約4両大閘蟹公2隻、大閘蟹黃燕窩、大閘蟹蟹粉黑魚子蝦球鍋巴、大閘蟹蟹粉香蔥上海麵、薑汁湯圓、驅寒薑茶。

食客可於4款主菜中選1，包括火焰大閘蟹黃豆腐、泰式香辣炒蜆煲、蒜香黑松露蒸元貝皇、鮮蟹肉干燒蟹粉絲煲。

KKday 會員獨家尊享蟹粉仿翅餃 2 隻、紅樓兩小碟(煙燻燒鵝及金磚脆豆腐)以及韓式人氣雪糕。

華麗蟹逅大閘蟹宴(2 位起)

價錢：$388/位（原價$488/位、另收加一服務費）

用餐日期：即日起至11月15日

時間：1830-2200（2130截單）

地址：鑽石山彩虹道235號啟鑽商場1樓105號舖

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7. 緣味小聚 — 150分鐘大閘蟹及龍蝦蒸氣鍋

緣味小聚推出150分鐘食大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋餐，當中有爆膏大閘蟹三隻、龍蝦半隻、法國精選生蠔一隻、韓國鮮飽魚一隻、海生蝦一份、貝殼類一份、澳洲 M5 和牛一份、西班牙黑毛豬 一份、手打牛肉球一份、有機三寶蔬一份、流沙包 一份、千層薑汁糕一份。

華麗蟹逅大閘蟹宴低至8折（2位起）

價錢：1930前離座或2100後入座$268/位、1930後入座$288/位（原價$368/位、另收茶芥及加一服務費）

用餐日期：即日起至10月31日

地址：旺角彌敦道 575 號 LADDER Dundas9 樓、銅鑼灣記利佐治街 1 號金百利廣場 7 樓 R4 舖、觀塘偉業街 93 號 93WYS 20 樓

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8. 富臨海鮮酒家 — 兩小時任食大閘蟹及片皮鴨

富臨海鮮酒家有兩小時任飲任食大閘蟹和片皮鴨放題，每位特別加送蠔皇原隻鮑魚、花膠濃雞湯、生拆蟹粉扒豆苗、菠蘿生炒骨，以及每枱精選白葡萄酒一支。

兩小時任飲任食大閘蟹、片皮鴨放題（2位起）

價錢：周一至四$468/位、周五至日$528/位（原價$568/位、另收茶芥及加一服務費）

用餐日期：即日起至10月31日

時間：1800-2200

地址：柴灣、美孚、黃大仙、欣榮、天盛、紅磡、沙田、建勞、貿易、和宜、中 央、鯉魚門、九龍灣、西環(詳細地址請參閱產品頁)

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9. 春禧小館 — 90分鐘台式料理任飲任食 送土鳳梨酥

春禧小館放題套餐包括大閘蟹4隻、4選1款古法燉湯（冬瓜鴨腿湯/ 花旗參雞湯/ 五指毛桃豬手湯/ 杏汁豬肺花膠湯）、任食任食台式食品和飲品就有台灣滷肉飯、貢丸王子麵、椒鹽花枝丸、宜蘭香蔥餅、地瓜 QQ 球、鹽酥雞粒、 精選冷泡茶、台式咖啡、台灣直送盒裝柚茶等，再送台灣直送「瘋台味」土鳳梨酥乙件。

大閘蟹4隻＋古法燉湯＋台式食品飲品任飲任食（2位起）

價錢：$368/位（原價$498/位）

用餐日期：即日起至10月30日

時間：1400-2000

地址：牛頭角偉業街93號地舖

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